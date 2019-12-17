Дневник школьника: «Из-за снюсов нам запретили ходить в туалет, а после опоздания вызывают к директору. Но это не работает»

Взрослые в родительских чатах по всей стране паникуют из-за снюсов, в школах судорожно решают, что делать. А что думают дети, - журналист «Комсомолки» поговорил об этом со своим 15-летним ребенком. И услышал самое главное – ни учителя, ни школа в целом не решат проблему за нас. За родителей.

- Снюс – химическая штука, которую ты кладешь под губу и она рассасывается... не до конца. Эмм... это знающие товарищи в школе рассказывают. У нас немного, кто употребляет снюсы, хотя такие конечно тоже есть, на самом деле, гораздо больше проблем у подростков с курением. Но взрослые остановились на снюсах. У нас в школе выразили весь гнев на параллели 9 классов. Нам запретили в туалеты на уроках ходить, хоть описайся. Потому что предполагают, что дети там могут курить. Кстати, дошло до такого, что в туалетах поставили камеры. Наши пацаны попались, но не на снюсах, а на вейпах, и по нам собирали педсовет.

Еще всех собирали в актовом зале, читали лекции про снюсы. Говорили, что мы нарушаем устав школы, устав края, чего-то там еще. Что на нас смотрят маленькие дети и берут пример.

Список всех, кто застукан, и кого предполагают на наличие хоть одной вредной привычки, лежит у директора.

Подключили опоздания – за любое будут приносить записку директору, и ребенок будет вызван на дисциплинарные слушания.

Есть дети, которых родители отпускают, дают взрослеть в более самостоятельной среде.Фото: Мария ЛЕНЦ

Родители и сам директор говорит, что учителя виноваты, что мы так себя ведем. Но обвиняют учителей напрасно совершенно. Они вообще ни при чем. Ребенок это делает по своей воле, и вообще от всех этих строгостей или от того, что ему учитель что-то скажет, ничего не изменится.

Конечно, контроль – плохо, но когда тебя каждые пять секунд спрашивают – ты не делаешь ничего запрещенного? Или лезут в его телефон – дай-ка, дай-ка, почитаю твои переписки. Ребенок найдет тысячу и один способ избежать этого, а доверия у него не будет никакого совершенно. А вообще, если ребенок захочет, он сможет выкручиваться совершенно спокойно. При этом все друзья все знают, но никто из взрослых не спалит, ни разу.

А от чего зависит? С одной стороны, подростки ориентируются на свое окружение, - оттуда берутся его зависимости.

Мне вообще, кажется, нет проблемных детей. На самом деле детей, у которых вредные привычки, не так много. Только у тех, кто пытается из себя что-то выжать. У тех подростков, которые пытаются произвести впечатление в обществе, впечатление на кого-то или на что-то, что он такой крутой. Ребенок может попробовать, если ему хочется, из интереса, или если хочет почувствовать себя взрослым. Он не продолжит, если у него есть моральные принципы.

И важнее здесь не школа, не учителя. Взаимоотношение с родителями.

Есть дети, которых родители отпускают, дают взрослеть в более самостоятельной среде. В нашем классе есть одна девочка, которая с мамой вообще не общается. У них все нормально, но вот так. Мама занята работой, делами, младшим братиком.

Другая моя одноклассница приходит на несколько уроков в день. Все время прогуливает. Она не приспособлена к нагрузке, кстати, она домоседка, ее увлечения компьютерные игры. Она не любит себя, но и не может перебороть привычки. Комплексует из-за своей полноты, но при этом за школой покупает чипсы, или вечером открывает холодильник и ест жареную картошечку. Хотя родители ей помогают, покупают красивые вещи, даже устраивают фотосессии. Но она все равно не может перебороть себя, потому что, она сама это признает, она ленивая.

Но ей, видимо, нужен от них «волшебный пинок». Да как и всем.

У нас есть мальчик, которого в пятом классе отдали в кадетский корпус. Его не узнать. Встретили его на улице недавно. Он стал другим человеком. В начальной школе он мог хулиганить. Бегать по коридору в трусах. Я не преувеличиваю, так и было. А сейчас он встретил одноклассницу на улице, когда он ел. И она нашел ее в социальных сетях, и написал – прости, я был в таком неприглядном виде! Вырос, похудел, стал красавчиком.

Идеальный вариант – когда ребенок не боится что-то рассказать, посоветоваться, спросить. Знает, что на него будут орать, тыкать носом. В хорошей семье все друг другу психологи и любимые люди.

Все сложилось с родителями у тех, кто умеет с ними разговаривать. Кого слушают, не когда родители встают на свою точку зрения и не понимают позицию ребенка. Плохо у тех, у кого родители реже общаются. Или разводятся.

У моей подружки папа влюбился в другую женщину и ушел от мамы. Так получилось. В основном дети не хотят, чтобы родители разводились, но рады, если они перестали мучиться. Но не надо разрывать детей между собой, если уж не получилось полноценной семьи. Так вот ее разрывают две семьи, не могут поделить, и из-за этого она страдает. Девочка, у которой родители разошлись, осталась с ней, чтобы поддержать ее. Мама нашла себе отчима. Она терпеть не может этого отчима, он не плохой, но у них отношения не сложилось, все раздражает. Человек просто дышит, и это уже бесит. А девушку, которую нашел себе отец, к ней она хорошо относится, воспринимает как вторую маму. В обеих семьях ее каждую неделю тянут туда-сюда. Родители укоряют – ты от меня уехала, мне грустно, она не хочет никого обижать, но ее это злит.

Ей надо просто перебиться до того момента, когда она сможет уйти во взрослую жизнь. Но мне кажется, она будет больше ценить отношения, целостность. У нее есть жизненный опыт теперь. Она постарается выстраивать свои отношения так, чтобы дети ее не страдали.

Вообще, чтобы удержать какие-то отношения, надо заботиться о них. Невозможно прийти к человеку и сказать – люби меня. Надо говорить – давай с этим что-то решим. Выстраивать отношения, между собой и с ребенком, по кирпичику.

У другой девочки папа чуть не ушел из семьи. Но она села и с ним поговорила, как равные. И у них в семье все наладилось и они стали жить еще лучше, чем жили до этого. Семья встала на место.

Конечно, хочется крепкую счастливую семью, самое важное доверие и уважение. Но доверие строится на честности в первую очередь. Хотя, любую самую глобальную нечестность, например, кто-то кому-то изменил, наверное, можно решить. А вообще, все имеют право на счастье. Даже если разошелся. Сейчас и в сорок лет можно найти себе другого. Открыл тиндер, слезы смахнул, и пошел. Главное запомнить, что мужчина, что женщина на первом свидании - и есть лучшая версия. То есть, все что он (она) смогли из себя выдавить на первом свидании, лучше они уже не окажутся! (смеется).

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