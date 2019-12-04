В Железногорске два школьника отравились снюсом

СЕГОДНЯ 16:44 2019-12-04T16:44:34+03:00

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В Железногорске два школьника отравились никотиносодержащим веществом, который в обиходе называют снюс. Одному мальчику 10 лет, другому – 13. Их на улице в бессознательном состоянии обнаружили прохожие и вызвали «Скорую». Это спасло им жизнь, но состояние ребят по-прежнему вызывает опасение: рвота, сильный тремор всего тела, нарушение работы сердца.

Когда детей нашли, рядом с ними лежала упаковка снюса. Полиции удалось выяснить, что они нашли баночку и решили попробовать содержимое на вкус, - сообщает ИА «Запад24» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по краю Владимира Юрченко.

О снюсе в Красноярском крае заговорили совсем недавно, когда он появился. В одной упаковке никотина, как в двух пачках сигарет. Вещество еще успели внести в список запрещенных. Чем и пользуются торговцы. Общественность возмущена, что его можно купить в павильонах даже рядом со школами. Родители во многих городах края готовят коллективное обращение в Заксобрание края с просьбой запретить торговлю веществом.

ИСТОЧНИК KP.RU