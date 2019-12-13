«Мы это не продаем!»: почему табачники в Красноярске паникуют от слова «снюс» и продолжают торговать никотиновой смесью

Снюс сегодня обсуждают по всей стране. Минздрав России официально объявил о вспышке потребления никотиновых смесей среди подростков. За неделю – шесть случаев отравления в стране. Два из них – в Красноярском крае. Отравились подростки из Железногорска (11 и 13 лет). Где и как они купили смесь – дело правоохранителей. Прокуроры в Красноярске, напомним, уже вышли в суд с иском о запрете сайтов, торгующих снюсом. Корреспонденты «Комсомольской правды» - Красноярск прогулялись по центру города и попытались приобрести снюс. Сразу скажем, что среди табачников началась паника после того, как мы представились журналистами. Однако именно продавцы табака пояснили нам разницу между снюсом и бестабачной никотиновой смесью. Рассказываем, в чем она заключается.

… Магазин по продаже табачных изделий на Маркса оформлен очень красиво: витрины от пола до потолка забиты кальянами, вейпами, новомодными IQOS. Для любителей классики – обычные сигареты, сигариллы и сигары – тоже на любой вкус. Есть где душе курильщика разгуляться.

Баночка бестабачной смесиФото: Мария ЛЕНЦ

- А у вас есть снюс? – представившись с порога, спрашиваем продавца Романа.

- Нет, - бледнеет на глазах Роман. – Мы не торгуем снюсами. Перестаньте снимать. Снимать запрещаем.

К слову, снимать журналисты по закону имеют право в любом общественном месте, которым, конечно, и табачный магазин тоже является. Разговаривая с нами, Роман быстро что-то набирает на ноутбуке – позднее мы выяснили, что это внутренний чат с директором. В конце концов, просим соединить с ним. Директор, тоже Роман, сразу же очень подробно объясняет разницу между снюсом и никотиновой смесью.

- Снюс – это изделие на основе табака, - пояснил табачник. – Мы снюс не продаем, его продают в основном интернет-ресурсы. То, что у нас на витринах, - никотиновая смесь. И это не снюс.

В составе никотин, глицерин, соль и т.д.Фото: Мария ЛЕНЦ

Снюс – некурительный табак легально продается только в Швеции и Норвегии. Но в российских реалиях понятие расширило свое значение: у нас снюсом называют и никотиновые смеси. А ими торгуют в Красноярске почти все табачные магазины. И в том, куда мы заглянули, никотиновых смесей здесь тоже пруд пруди – на любой вкус. Различаются такие «вкусняшки» по уровню содержания никотина. Кроме него в них входит вода, ароматизатор, сода, соль, глицерин… Тут тебе и мармеладки, и драже, и пастила – в общем, все максимально вкусно выглядит. Может, именно поэтому в зону риска попали дети и подростки? Рассосал такую «мармеладку» и готово, а запаха табака при этом нет. Родители не накажут.

В соседнем табачном магазинчике продавец даже отказался повернуться к нам лицом.

- Уходите, а то меня уволят, - говорит молодой человек.

- Мы просто хотим посмотреть на ассортимент.

- Смотрите и уходите. И не снимайте.

Снимать мы, действительно, не стали. А вот никотиновую смесь купили для того, чтобы посмотреть, что же это за зверь. С чем едят проверять не стали. Ведь такие смеси содержат убойную дозу никотина – как три пачки сигарет скурить за раз. Не капля никотина, конечно, но тут и лошадь, пожалуй, падет замертво. Примечательно, что травятся подростки не столько снюсом – тем самым некурительным табаком, а именно такими смесями.

В общем, знайте и не путайте. И скажите детям, что табак в любом виде – зло. А никотин приемлем только в виде лекарственных препаратов – по назначению врача.

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