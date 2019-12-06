Осторожно, «снюс»! В Красноярске родители просят проверить детей на употребление «снюса»

СЕГОДНЯ 06:32 2019-12-06T06:32:21+03:00

Основой вещества является никотин, его и выявляют при анализах Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В Красноярске родители четырех школьников обратились в краевой наркодиспансер №1 с просьбой проверить детей на отравление «снюсом» - никотиносодержащее вещество стало новым модным веянием среди подростков. И активно распространяется. Медики бьют тревогу: при таких темпах распространения вещества среди молодежи прогноз по краю угрожающий.

Как рассказали в минздраве Красноярского края, обращения родителей начались с последней декаде ноября. У трех несовершеннолетних, по результатам химико-токсикологических исследований, был обнаружен котинин и никотин, у четвертого исследования дали отрицательный результат. Вообще говоря, «снюс» запрещен в большинстве стран мира и является очередной попыткой обойти закон о реализации табачной продукции. Его основой является никотин, однако помимо этого в состав входит сахар и усилители вкуса.

В ряде городов края родители уже готовят обращение к депутатам Заксобрания с просьбой запретить продажу снюса в табачных киосках.

ИСТОЧНИК KP.RU