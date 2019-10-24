Следователи показали, как вскрывают сейф с золотом, найденный на месте разрушения дамбы в Красноярском крае

О том, что в одном из двух общежитий, которые ночью 19 октября снесло волной от разрушенной плотины, находился сейф с золотом, стало известно на следующие сутки. Гендиректор компании «Сисим» (его вместе с начальником участка и мастером арестовали на 2 месяца) сообщил об этом следователям на предварительном допросе. Сказал, что в сейфе – все, что было намыто на прииске за несколько недель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/739664" frameborder="0"></iframe> Следователи показали, как вскрывают сейф с золотом.

Спасатели обнаружили сейф 22 октября. Им оказался металлический ящик длиной не менее двух метров. В присутствии следователей его вскрыли болгаркой. Весь процесс снимали на камеру – для протокола. И вот СК России опубликовал видео с комментариями:

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- Внутри сейфа обнаружено 9 колб с неповрежденными пломбами. А также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

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Ударной волной, которая 19 октября снесла бараки рабочих золотодобывающего прииска на реке Сейба, смыло и помещение - спецкассу, где хранился сейф с намытым и уже очищенным золотом. Удивительно, но, как и жилые домики, это стратегическое, по сути, помещение тоже находилось здесь - в перекрытом русле реки, по сути, под шаткими дамбами. Наконец, во вторник 22 октября, сейф обнаружили (подробнее).

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