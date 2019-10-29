Уровень меди превышен в 200 раз! Росгидромет обнародовал результаты проб воды после прорыва дамб в Красноярском крае

После разрушения каскада дамб на прииске в Красноярском крае специалисты Росгидромета зафиксировали в Сейбе превышение предельно допустимой концентрации меди, цинка и свинца. По меди норма превышена более чем в 200 раз, сообщает официальный сайт ведомства. Пробы воды, к слову, брали несколько дней подряд. Первый раз - 20 октября в 09.00 утра, на следующий день после трагедии. Напомним, в ночь на 19 октября на прииске ООО «Сисим» (холдинг «Сибзолото») потоком воды снесло одну за другой 5 незаконно построенных дамб. Погибли 17 человек. Пострадали, по разным данным, от 27 до 44 человек. Трое остаются в списке пропавших без вести. Их до сих пор ищут спасатели МЧС.

- Было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение воды ионами меди (206 ПДК) и ионами свинца (5 ПДК), а также высокое загрязнение (ВЗ) ионами цинка (19 ПДК), - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Росгидромете.

Также зафиксировано превышение норм по цинку и свинцу Фото: Диана ИВАНОВА

Пробы проводили специалисты Среднесибирского УГМС. Воду брали в Сисиме (куда впадает Сейба), в створе гидропоста у Березовой (Балахтинский район). Добавим, что эксперты говорят, что загрязнение было зафиксировано и в пробах, которые взяли тем же вечером, около 22.00 по местному времени. Правда, концентрация меди пошла на убыль. В вечерних пробах ее содержание было уже 109 ПДК, цинк - 16 ПДК. На следующий день, 21 октября, уровень содержания ионов меди в Сейбе вновь зашкалил до 172 ПДК.

Отметим, что речь о загрязнении реки зашла и на процессе по изменению меры пресечения фигурантам громкого дела. Они просили смягчить условия содержания под стражей. Однако суд остался непреклонен.

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