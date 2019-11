Отравление или волнение? Почему Денберелу Ооржаку стало плохо во время «Детского Евровидения-2019»

Происшествие на «Детском Евровидении-2019» в Польше вот уже несколько дней будоражит соцсети. Напомним, на первой репетиции на сцене Arena Gliwice в Гливице 13-летний Денберел Ооржак потерял сознание. Затем, во время финала, у Денберела отключились ушные мониторы, и он не слышал ни свой голос, ни голос Татьяны Меженцевой, с которой исполнял композицию A time for us. Совпадение многим показалось подозрительным, и блогеры заговорили о том, что парня могли целенаправленно вывести из строя – конкуренция дело такое. Так ли это, и что на самом деле произошло на «Детском Евровидении» с Денберелом Ооржаком – «Комсомолка» узнала в «Академии Игоря Крутого», где сейчас обучается начинающий вокалист.

- От вас впервые слышим про отравление, - удивилась представитель пресс-службы «Академии Игоря Крутого» (ее сотрудники сопровождали мальчика и его партнершу по дуэту Татьяну Меженцеву на конкурс). – Нет, его не было. Денберел сильно переволновался. Хотя нам все время твердил: «Я не переживаю. Нет, я совсем не волнуюсь, все хорошо».

Как же все случилось?

- В первый день репетиций песню нужно было исполнить трижды. И на третьем прогоне Денберел потерял сознание, - обмяк прямо на сцене, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Академии. - Конечно, мы все перепугались за него, на ушах стояли. На конкурсе, естественно, присутствовали медики, они тут же осмотрели его. Почти сразу сказали, что причин переживать нет, но чтобы подстраховаться, приняли решение госпитализировать - в больнице прокапали, поддержали организм. С ним в это время рядом была его опекун – бабушка, представители российской делегации, продюсер. Денберел в тот же вечер сказал, что чувствует себя хорошо. Рвался из больницы, но его не отпустили, чтобы наверняка убедиться, что все хорошо. Взяли анализы, давление проверили – все в норме. Анализы и давление в норме. Больше скажу - организаторы «Детского Евровидения», со своей стороны, тоже проводили обследование. Такое происшествие у них впервые. Поэтому они прислали своих медиков, чтобы удостовериться, что ребенок в порядке. Отравление, думаю, заметили бы. Во-первых, есть признаки – головокружение, тошнота, боль в животе. Ничего этого у Денберела не было.

Когда Денберел Ооржак пришел в себя после происшествия, по словам представителей российской делегации, он и сам согласился, что чересчур сильно близко принял к сердцу происходящее.

- Нельзя так волноваться, - поделился мальчик с Таней Меженцевой. – Это конкурс, будет еще много побед. Надо идти дальше.

Таня и другие представители российской делегации из больницы Денберела встречали с милыми маленькими подарками. Говорили: «Ну, ты даешь! Вот ты нас перепугал, мы тут все на ушах стояли».

Russia - Tatyana Mezhentseva and Denberel Oorzhak - A Time For Us - LIVE - Second Rehearsal.Tatyana Mezhentseva and Denberel Oorzhak YouTube