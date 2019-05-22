«Откуда это в тебе?!»: 12-летний сирота из Тувы поражает пением профессиональных артистов и зрителей

Трудно описывать словами выступление артиста, если есть возможность – советуем всем посмотреть хотя бы фрагмент того, как поет 12-летний Денберел Ооржак. Невероятный – пластичный, с уникальным голосом, улыбчивый, харизматичный, он «раскачал» всю страну на шоу «Ты супер!» (и сейчас стал одним из финалистов третьего сезона проекта). Видео с его выступлениями собирают сотни тысяч просмотров в Интернете, а Игорь Крутой взял школьника на конкурс «Новая волна». Таких не то, чтобы давно не было на сцене, вообще не было, - артист совершенно особенный.

Но еще более особенная, как выяснилось, его история. У Денберела не было возможности учиться у профессиональных педагогов, не было богатых родителей, которые могли бы обеспечить уроки, костюмы, поездки. Он сирота из тувинского села Кызыл-Мажалык, отец которого давно ушел из семьи, мать в тюрьме. Мальчика вырастила двоюродная бабушка (по материнской линии). От нее нам удалось узнать семейную тайну - откуда на самом деле у Денберела такой голос и такой талант.

Супер Денберел! Судьи были в шоке..

Звуки космоса посреди степей

Бабушка Чодураа Ооржак заботится о Денбереле с тех пор, как ему исполнилось два года. Тогда малыш остался сиротой при живых родителях. На русском она почти не говорит, объясняться оказалось непросто.

Без протекции, без финансов, только талант. И отличные педагоги. Фото: соцсети.

- Своих детей у меня четверо, все уже взрослые, - делится Чодураа. – Вот и взяла к себе Денберела и его старшую сестру Иоланду. Конечно… ребятишкам пришлось пережить всякое. Мама попала в колонию (Чодураа так и не согласилась рассказать, за что, но видимо, преступление было совершено серьезное, раз женщине дали большой срок, - прошло 10 лет, а она до сих пор в заключении, - прим. ред), выйдет еще не скоро, отца нет. Поэтому опекуном для них стала я. И Денберел называет меня мамой. Как мы жили? У нас свое хозяйство, всегда помогал. В свободное время играл с друзьями в футбол. Что будет дальше, как, мы и не загадывали.

Именно Чодураа заметила: мальчишка постоянно напевает. Тянет слова, предложения, а получается как-то по-особому.

- Он выступал на конкурсе в детском саду, и я как раз была в жюри, - делится Олимпиана Безги, учитель из школы искусств Кызыл-Мажалыка. – Помню как сейчас: Денберел вышел с песенкой «Про папу» Шаинского. Белый костюмчик, глаза сверкают, молния. Первая моя мысль была: надо брать! Он проучился у нас с 7 до 12 лет. Еще азбуку не знал, а уже различал первые ноты. Почти сразу же пошли конкурсы, призы, гран-при. Было в нем что-то такое, что отличало от всех.

Еще почти сразу Денберела отдали на горловое пение. Чтобы развивал голос, добавлял в него краски. Необычные звуки, часть шаманских практик, называют еще космическим пением посреди степей. Говорят, это своеобразная йога, сродни медитации.

Чудеса или случайности

Так вышло, что у Денберела есть знаменитый односельчанин Борис Салчак. Один из самых мощных вокалистов Тувы, солист группы «Центр Азии», он записывался в Великобритании у знаменитого Питера Гэбриэла.

Дальше цепь совпадений: Бориса позвали в жюри на сельский конкурс (что-то вроде «Голоса») наставником. Он взял Денберела в свою команду. Мальчик победил. А, когда окончил музыкальную школу, артист пригласил его позаниматься в своей детской музыкальной лаборатории в Кызыле.

- К тому моменту одна из наших воспитанниц Ай-кыс Кыргыс стала участницей «Голоса. Дети», а затем и других конкурсов, - рассказывает супруга Бориса и наставница Денберела Ирина Моломдай. – Тогда нам позвонили с НТВ: хотим, чтобы кто-нибудь из ваших детей поучаствовал в нашем проекте «Ты – супер!». И тогда я предложила Денберела.

Денберел на сцене как дома. Фото: соцсети, НТВ.

Талант – в дедушку

На федеральном канале тувинский мальчик стал настоящей сенсацией.

- Откуда это в тебе?! – только и выдохнул потрясенный Алексей Воробьев.

В рамках проекта секрет так и не раскрыли. Но первая учительница музыки рассказала нам то, чего, по ее словам, не знает сам Денберел. Оказывается, его талант - от деда:

- Его звали Чаш-оол Санчат-оолович Куулар. Он был знаменитым тувинским композитором и музыкантом. Кстати, у отца Денберела тоже музыкальный дар. Тот тоже сочиняет музыку и стихи. У него другая семья, но человек очень добрый, душевный. Все в жизни бывает, что ж теперь. С сыном он, увы, не общается.

Талантливого мальчишку отметил глава Тувы. Фото: Шолбан Кара-оол, личная страница в соцсети.

Как нам удалось выяснить, мама парнишки знает, что ее сын стал таким известным, - звонила домой, радовалась.

- Почему о наследственности не рассказывали Денберелу? Не знаю, - продолжает Олимпиана Безги. - Он идет своим путем. Мы только следим за его судьбой теперь, надеемся, что все сложится. Раньше у мальчика на счастье были четки (эреге) из оранжевых бусинок. Сейчас, насколько я в курсе, талисмана нет. Но все мы, вся Тува и не только, желаем ему: белой дороги! (пути без препятствий и трудностей…).

Его взяли на детскую "Новую волну". Фото: соцсети.

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