2019-11-24T05:58:10+03:00
Звезды

Поддержим мальчика из Тувы с удивительной судьбой на детском Евровидении

Уже сегодня Денберел Ооржак выступит в дуэте с Татьяной Меженцевой в финале конкурса с песней «Время для нас»
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Сирота из Тувы поражает пением профессиональных артистов и зрителей Фото: СоцсетиСирота из Тувы поражает пением профессиональных артистов и зрителей Фото: Соцсети
Изменить размер текста:

В воскресенье, 24 ноября, в Польше в городе Гливицы состоится финал международного конкурса «Детское Евровидение-2019». Россию будет представлять в этом году дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней «Время для нас» (A time for us). Ребята учатся в «Академии Игоря Крутого», а познакомились и сдружились они после участия в одном из конкурсов.

Денберел Ооржак - победитель суперсезона шоу «Ты Супер!» и конкурса «Детская Новая Волна». Невероятно талантлив! Он поет и танцует. При этом у него не было возможности учиться у профессиональных педагогов.

Дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой представит Россию на международном конкурсе Фото: Соцсети

Дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой представит Россию на международном конкурсе Фото: Соцсети

Сирота из тувинского села Кызыл-Мажалык, отец которого давно ушел из семьи, мать в тюрьме. Мальчика вырастила двоюродная бабушка (по материнской линии). От нее «Комсомольской правде» - Красноярск удалось узнать, что талант ее внука - от деда:

- Его звали Чаш-оол Санчат-оолович Куулар. Он был знаменитым тувинским композитором и музыкантом.

Мальчик начал петь с раннего детства. Один из самых мощных вокалистов Тувы, солист группы «Центр Азии», Борис Салчак был одним из первых наставников Денберела. Заметил юное дарование на одном из вокальных конкурсов и взялся его учить. И вот сегодня друзья и педагоги вокальной школы в Кызыле будут болеть за Денберела Ооржака на конкурсе.

Денберел Ооржак невероятно пластичный, с уникальным голосом, улыбчивый, харизматичный Фото: Соцсети

Денберел Ооржак невероятно пластичный, с уникальным голосом, улыбчивый, харизматичный Фото: Соцсети

Правда, болельщикам пришлось изрядно понервничать последние несколько дней. 20 ноября Денберел упал в обморок во время первой репетиции номера. Сутки ребенок находился под наблюдением врачей и прошел медицинское обследование. Причина случившегося – сильное волнение. Но вот сейчас он отдохнул, набрался сил и уже готов выйти на сцену.

Напоминаем, что «Детское Евровидение-2019» будет транслироваться 24 ноября в 18:00 на двух федеральных каналах - «Карусель» и «НТВ». По новым правилам с этого года странам-участницам разрешено поддерживать своих представителей. Сделать это можно на официальном сайте шоу (junioreurovision.tv).

Первый этап онлайн голосования был открыт 22 ноября с 22:00 по московскому времени и продлился до 17:59 24 ноября. Второй этап голосования откроется после исполнения последней песни и продлится 15 минут. Так что на этот раз победа участников из России во многом зависит от нашей с вами активности. Поддержим Денберела и Татьяну! Ведь каждый голос может решить судьбу победителя!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Откуда это в тебе?!»: 12-летний сирота из Тувы поражает пением профессиональных артистов и зрителей

«Комсомолка» узнала тайну Денберела Ооржака, ставшего звездой на шоу «Ты супер!». Видео с его выступлениями собирают сотни тысяч просмотров в Интернете, а Игорь Крутой взял школьника на конкурс «Новая волна». Таких не то, чтобы давно не было на сцене, вообще не было, - артист совершенно особенный (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Житель Железногорска заплатит штраф за то, что «украсил» автомобиль схемой такси
Жительница Красноярска перевела мошенникам более 120 тысяч рублей, чтобы «сохранить» деньги
Предстоящая неделя в Красноярске будет теплой и снежной
День белого медведя в Красноярске: моржи отметили его в зоопарке
Росприроднадзор подтвердил нарушения при добыче золота на реке Сисим в Красноярском крае
В Хакасии двух рыбаков эвакуировали из тайги вертолетом
В Лесосибирске женщина встречала мужа и заблудилась
В Красноярске инспектор ДПС инсценировал аварию, чтобы получить страховку
В Красноярском крае за долги по коммуналке несколько человек остались без жилья
«Кидай ребенка»: в Ачинске прохожий спас малыша из горящей квартиры
Следственный комитет заинтересовался проблемами с теплом в домах Канска
В Хакасии при пожаре погибли мужчина и двое детей
Красноярцы могут выиграть безлимитный абонемент на каток в Татышев-парке
В Красноярском крае автобус с вахтовиками упал в реку
В Красноярске с начала года по вине пешеходов произошло 156 ДТП
Трагедия в Приисковом: в Хакасии вновь погиб снегоходчик
В Красноярске задержали мужчину с 4,5 килограммами гашиша
На Шахтеров запретят левые повороты: красноярцы не рады нововведению
Уродливая автостоянка на Вильского попала на «доску позора» городовых
Недостроенная 29-этажная «свечка» на Стрелке заиграет новыми огнями
Снег, штормовой ветер и сильная метель надвигаются на Красноярск
Центр Красноярска оставят без холодной воды из-за подключения новостроек
СК проводит проверку информации о разрушении объекта культурного наследия в Красноярске
Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ подписали соглашение о сотрудничестве
ВТБ Лизинг поставит два самолета в Таджикистан и организует в России операционную аренду локомотивов
В Красноярске тестируют новые терминалы оплаты в общественном транспорте
Замдиректора крупной фирмы и индивидуальный предприниматель вовлекли в проституцию мерчендайзера
ВТБ Капитал Инвестиции: ожидаем двузначную доходность рынка акций в ближайший год
Депутаты Заксобрания обратились к министру здравоохранения России из-за препаратов для онкобольных детей