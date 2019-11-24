Поддержим мальчика из Тувы с удивительной судьбой на детском Евровидении

В воскресенье, 24 ноября, в Польше в городе Гливицы состоится финал международного конкурса «Детское Евровидение-2019». Россию будет представлять в этом году дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней «Время для нас» (A time for us). Ребята учатся в «Академии Игоря Крутого», а познакомились и сдружились они после участия в одном из конкурсов.

Денберел Ооржак - победитель суперсезона шоу «Ты Супер!» и конкурса «Детская Новая Волна». Невероятно талантлив! Он поет и танцует. При этом у него не было возможности учиться у профессиональных педагогов.

Дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой представит Россию на международном конкурсе Фото: Соцсети

Сирота из тувинского села Кызыл-Мажалык, отец которого давно ушел из семьи, мать в тюрьме. Мальчика вырастила двоюродная бабушка (по материнской линии). От нее «Комсомольской правде» - Красноярск удалось узнать, что талант ее внука - от деда:

- Его звали Чаш-оол Санчат-оолович Куулар. Он был знаменитым тувинским композитором и музыкантом.

Мальчик начал петь с раннего детства. Один из самых мощных вокалистов Тувы, солист группы «Центр Азии», Борис Салчак был одним из первых наставников Денберела. Заметил юное дарование на одном из вокальных конкурсов и взялся его учить. И вот сегодня друзья и педагоги вокальной школы в Кызыле будут болеть за Денберела Ооржака на конкурсе.

Денберел Ооржак невероятно пластичный, с уникальным голосом, улыбчивый, харизматичный Фото: Соцсети

Правда, болельщикам пришлось изрядно понервничать последние несколько дней. 20 ноября Денберел упал в обморок во время первой репетиции номера. Сутки ребенок находился под наблюдением врачей и прошел медицинское обследование. Причина случившегося – сильное волнение. Но вот сейчас он отдохнул, набрался сил и уже готов выйти на сцену.

Напоминаем, что «Детское Евровидение-2019» будет транслироваться 24 ноября в 18:00 на двух федеральных каналах - «Карусель» и «НТВ». По новым правилам с этого года странам-участницам разрешено поддерживать своих представителей. Сделать это можно на официальном сайте шоу (junioreurovision.tv).

Первый этап онлайн голосования был открыт 22 ноября с 22:00 по московскому времени и продлился до 17:59 24 ноября. Второй этап голосования откроется после исполнения последней песни и продлится 15 минут. Так что на этот раз победа участников из России во многом зависит от нашей с вами активности. Поддержим Денберела и Татьяну! Ведь каждый голос может решить судьбу победителя!

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«Комсомолка» узнала тайну Денберела Ооржака, ставшего звездой на шоу «Ты супер!». Видео с его выступлениями собирают сотни тысяч просмотров в Интернете, а Игорь Крутой взял школьника на конкурс «Новая волна». Таких не то, чтобы давно не было на сцене, вообще не было, - артист совершенно особенный (подробности).