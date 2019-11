Российские зрители об итогах детского Евровидения: «Не дали Денберелу раскрыться»

В польском Гливице прошел международный песенный конкурс «Детское Евровидение-2019». Победителем стала Вики Габор из Польши - она получила 278 баллов за песню «Супергерой». На втором месте Ержан Максим из Казахстана с 227 баллами. Третье место занял представитель Испании. Дуэт российских участников Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой с песней «Время для нас» (A time for us) занял 13-е место. У ребят 72 балла.

Russia - Tatyana Mezhentseva and Denberel Oorzhak - A Time For Us - LIVE - Second Rehearsal.Tatyana Mezhentseva and Denberel Oorzhak YouTube