2019-11-24T22:17:50+03:00
Звезды

Российские зрители об итогах детского Евровидения: «Не дали Денберелу раскрыться»

Дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял 13-е место [видео]
Ольга КОСТИНА
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Дуэт российских участников занял 13-е место Фото: СоцсетиДуэт российских участников занял 13-е место Фото: Соцсети
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В польском Гливице прошел международный песенный конкурс «Детское Евровидение-2019». Победителем стала Вики Габор из Польши - она получила 278 баллов за песню «Супергерой». На втором месте Ержан Максим из Казахстана с 227 баллами. Третье место занял представитель Испании. Дуэт российских участников Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой с песней «Время для нас» (A time for us) занял 13-е место. У ребят 72 балла.

Russia - Tatyana Mezhentseva and Denberel Oorzhak - A Time For Us - LIVE - Second Rehearsal.Tatyana Mezhentseva and Denberel Oorzhak YouTube

Напомним, Денберел и Татьяна учатся в «Академии Игоря Крутого». Юные дарования познакомились и сдружились после участия в одном из конкурсов, а позже решили вместе попробовать свои силы на «Детском Евровидении-2019».

Девятилетняя Татьяна из Москвы. Занимается вокалом с четырех лет, играет на фортепиано и флейте, сама пишет музыку и стихи, у нее много спортивных наград. Она же принимала активное участие в написании конкурсной песни.

Денберел учится в «Академии Игоря Крутого» Фото: Соцсети

Денберел учится в «Академии Игоря Крутого» Фото: Соцсети

Денберелу 13 лет. Невероятный - пластичный, с уникальным голосом, улыбчивый, харизматичный, он «раскачал» всю страну на шоу «Ты супер!». А позже стал победителем конкурса «Детская Новая Волна».

Кто бы мог подумать, что сирота из глухого тувинского села добьется таких высот. У Денберела не было возможности учиться у профессиональных педагогов, не было богатых родителей, которые могли бы обеспечить уроки, костюмы, поездки. Его отец давно ушел из семьи, мать в тюрьме. Мальчика и его сестру вырастила двоюродная бабушка. С двух лет Чодураа Ооржак заботится о Денбереле. На русском она почти не говорит.

- Денберел называет меня мамой, - рассказала Чодураа «Комсомольской правде» - Красноярск. – Как мы жили? У нас свое хозяйство, всегда помогал. В свободное время играл с друзьями в футбол.

Ребята познакомились на одном из конкурсов Фото: Соцсети

Ребята познакомились на одном из конкурсов Фото: Соцсети

Позже Денберел в одном из интервью признался, что мечтал стать профессиональным футболистом. Но в его судьбе произошел крутой поворот. На одном из конкурсов в детском саду Демберел выглядел непринужденно и так уверенно вел себя на сцене, что его сразу пригласили обучаться вокалу в школу искусств Кызыл-Мажалыка. Проучился он там с 7 до 12 лет. Было в нем что-то такое, что отличало от всех. Почти сразу же пошли конкурсы, призы, гран-при. Тогда же мальчика отдали и на горловое пение. Чтобы развивал голос, добавлял в него краски. После окончания музыкальной школы талантливого выпускника пригласили заниматься в детской музыкальной лаборатории в Кызыле. Дальше, больше! После звонка с НТВ, наставники Денберела предложили его кандидатуру для участия в проекте «Ты – супер!».

Денберел и Татьяна вышли на сцену третьими Фото: Соцсети

Денберел и Татьяна вышли на сцену третьими Фото: Соцсети

На федеральном канале Денберел стал настоящей сенсацией. Исполнив песню «Lovehurts» он поразил своим исполнением судей настолько, что они все - Ёлка, Игорь Крутой, Диана Арбенина, Алексей Воробьев - нажали на зеленые кнопки. И вот он в полуфинале! Денберел выглядел совершенно индивидуально на общем фоне. Он любил вставлять в песни необычные звуки, которые являются частью шаманских практик и имеют удивительное звучание. Но главное, сам он, как человек, просто замечательный. Все окружающие отмечали его непосредственность, уверенность и… скромность. Он так волновался перед выступлением в детском Евровидении, что загремел в больницу. На генеральном прогоне за его спиной стояли врачи. Но во время конкурса парнишка вел себя уверенно. Денберел и Татьяна вышли на сцену третьими. А после выступления выяснилось, что у Денберела отключился ушной монитор, и все время на сцене он провел без него.

Зрители уверены, что у Денберела большое будущее Фото: Соцсети

Зрители уверены, что у Денберела большое будущее Фото: Соцсети

А сейчас в соцсетях многие российские зрители пишут, что песня была выбрана не совсем удачная. На первых ролях в ней была Татьяна, а Денберел не смог проявить себя в полной мере.

«Денберелу раскрыться не дали. Но он себя еще проявит!».

«У парнишки талант, но его в этом дуэте будто на второй план отодвинули».

Дербенелу желают не бросать музыку, петь и учиться еще больше и усерднее. И тогда он добьется небывалых высот!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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