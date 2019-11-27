С корабля – и в ЗАГС: в аэропорту Красноярска солдат предложил руку и сердце своей любимой

Какие только встречи и проводы не случаются в аэропортах и на вокзалах. Некоторые меняют судьбы людей. Именно такое событие случилось в аэропорту Красноярска. Молодой солдат-срочник вернулся домой после армии и сделал предложение своей девушке. Получилось все трогательно и красиво.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/746358" frameborder="0"></iframe> В аэропорту Красноярска солдат предложил руку и сердце своей любимой.

Морпех служил на Балтийском флоте. Возвращался самолетом через столицу. Встречать его в аэропорт приехали родные и друзья, с цветами и шарами. Объятия, слезы радости – как это бывает после долгой разлуки. И вот солдат обращается к своей девушке:

- Я тебе благодарен за твою поддержку, любовь. Ты у меня самая лучшая.

При этих словах растроганная девушка взяла его за руку, они обнялись. А потом он чуть отстранился и засунул руку в карман, достав из него маленькую красную коробочку.

Все как в лучших мечтах: парень опустился на одно колено. Стоп-кадр видео

- Да ладно, - отреагировала невеста, не веря в то, что сейчас произойдет. Даже коснулась плеча отца своего парня. А молодой человек открыл коробочку и опустился на одно плечо:

- Ты выйдешь за меня?

От волнения она закрыла лицо ладонями, а потом крепко обняла любимого. Родные и друзья, которые стали свидетелями такой сцены, зааплодировали. Это было трогательно, до слез. Видимо, все знали о том, что произойдет, жених заранее предупредил. Но от самой невесты все держали в тайне – предложение стало для нее полной неожиданностью.

Видео: пресс-служба аэропорта "Красноярск"

Это было очень трогательно. Стоп-кадр видео

Этот момент запомнят на всю жизнь. Стоп-кадр видео

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