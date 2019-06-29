«Эта сказка случилась с нами»: красноярец сделал предложение своей девушке во время Кубка КВН

Какая девочка не мечтает оказаться в сказке? Чтобы прекрасный принц встал перед нею на одно колено, протянул кольцо с цветами и произнес: «Любимая, ты выйдешь за меня замуж?». Примерно так и произошло в жизни красноярки Анастасии. Только еще за этим трогательным моментом наблюдали сотни зрителей Кубка КВН.

В День Молодежи 27 июня красноярцам подарили это веселое мероприятие. На нем присутствовала и Анастасия. Девушка работает в волонтерском центре «Доброе дело» и требовалась помощь волонтеров в организации праздника. Ее парень Артем должен был подойти чуть позже. Собирались вместе прогуляться летним вечером. Но время шло, а он не появлялся.

Девушка еще до конца не понимает, что происходит Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Настя нервничала и поглядывала на часы. На сцене в этот момент выступала команда «Сборной Забайкальского края». Неожиданно заиграла романтическая песня «Мир, который подарил тебя». На сцену вышел… Артем и позвал Анастасию. Она вспоминает: «Когда я поднималась на сцену, я не слышала ничего, все было как в фильме, как в самом прекрасном сне».

- Настя, я тебя очень сильно люблю, - волнуясь, сказал парень. – И в этот день хочу предложить тебе стать моей женой.

Как по волшебству в руках юноши появился букет цветов и коробочка с кольцом. Он встал на одно колено и протянул все своей любимой. От нахлынувших эмоций Анастасия на секунду закрыла лицо ладонями, а после обняла Артема и тихо ответила: «Я согласна».

Артем встал перед любимой на одно колено Фото: vk.com/krasnoyarskrf

- Она согласна! – в микрофон сказал один из участников команды.

Восторженные крики. Свист! Зрители аплодировали, Артем и Настя целовались. А потом…

- Я взяла за руку Артема и поняла, что не только у меня трясутся руки и дрожат коленки, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Анастасия. - Это действительно было волнительно для нас обоих. Оказывается, Артем за сценой волновался и боялся забыть слова. Он сам не ожидал, что будет столько зрителей. Это было нереально, я даже не мечтала о таком. А он знал! Знал, что именно такое предложение запомнится на всю жизнь! Эмоции переполняют и сейчас. До сих пор не верится, что эта сказка случилась с нами.

Она согласилась! Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Познакомились они в октябре 2017 года. Тогда Артем Сергеевич, так его все называли, работал в школе социальным педагогом. А Настя показывала школьникам презентацию. После была еще пара встреч. Все по работе. Так думала девушка.

- Настя мне сразу понравилась, - признался Артем. – Постоянно о ней думал, с первой встречи.

Спустя полгода он написал девушке сообщение с приглашением прогуляться. Настя была в недоумении: «Зачем? Что-то по работе?». Но согласилась.

С той прогулки прошло почти два года. С тех пор они вместе. Правда, Артем не работает в школе. Сейчас он инструктор по физической культуре в одном из детских садов. Его невеста - специалист по работе с молодёжью в волонтерском центре. Все шло своим чередом – учеба, работа, дом, встречи, какие-то события. Бах! И такой взрыв эмоций! Ты уже невеста, а твой парень – жених.

Снимок на память Фото: vk.com/krasnoyarskrf

- Мне кажется, что я знакома с этим человеком всю жизнь, - говорит Настя. - Мы всегда знали, что счастье - это про нас. Чтобы мы не начинали делать вместе - получалось на высшем уровне! Просто мы нашли то, что так долго искали!

Пользователи соцсетей оценили поступок Артема. На ребят посыпались поздравления и хорошие пожелания.

«Романтично, нежно, необычно».

«Вау, как это романтично!».

«Каждая девушка мечтает о таком».

Как говорится, совет да любовь!