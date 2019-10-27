Студентке красноярского медуниверситета во время лекции сделали предложение руки и сердца

Предложением руки и сердца закончилась субботняя лекция в Красноярском государственном медицинском университете имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Преподаватель рассказывала материал на тему патологическая анатомия. К концу занятий попросила студентку 3 курса Кристину Ивлеву подойти к доске. Через минуту распахнулась дверь, и вошел один из сотрудников университета. В руках у него был огромный букет цветов!

Ооооооо! – прокатилось эхом по аудитории.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/740381" frameborder="0"></iframe> Студентке медуниверситета сделали предложение во время лекции.Соцсети

Молодой человек опустился перед Кристиной на одно колено и протянул коробочку с кольцом. Девушка замерла. Казалось, что все это происходит не с ней. Как только сказала заветное «да», жених начал ее обнимать и целовать. Восхищенные студенты зааплодировали.

Владислав Беклемищев работает в медицинском университете на кафедре - центр симуляционных технологий КрасГМУ. В прошлом декабре он встретился глазами с одной из студенток. Узнал, что зовут Кристина. В то время училась на 2 курсе по специальности «Лечебное дело». Приехала в краевой центр из поселка Шира (Хакасия).

Владислав и Кристина очень счастливы вместе Фото: Владислав Беклемищев

Вскоре молодые люди познакомились и поняли, что из чувства взаимны. Летом Владислав поехал на озера в Шира отдохнуть. Там Кристина познакомила его со своими родителями. И вот тогда он решил, что готов сделать предложение руки и сердца. Но только как? Кристина – девушка нежная и романтичная. Хотелось ее удивить своим поступком. Пересмотрел десятки примеров. Все не то.

- А потом, решил - попробую так, на лекции, - рассказал Владислав «Комсомольской правде» – Красноярск, и добавил с улыбкой: – Зато точная гарантия, что скажет да. Заранее связался с преподавателем, который ведет лекцию. Попросил, чтобы она вывела мою девушку под конец лекции к доске. Я зашел и сделал предложение. Если честно, сильно волновался. Поначалу показалось, что вокруг все молчат. Потом уже на видео смотрел, что хлопали все и поддерживали. Кристина, честно говоря, была в шоке.

Пожениться влюбленные планируют летом Фото: Владислав Беклемищев

Молодые люди хотят узаконить свои отношения будущим летом. Но предстоящему событию уже начали готовиться. Обсуждают где, когда и как состоится торжество. Ведь хочется, чтобы все было не как у всех, а необычно и незабываемо.

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