7 марта надолго запомнится участникам этой милой истории и всем зрителям, которые стали ее свидетелями. Только-только российская команда биатлонистов триумфально завершила гонку преследования, победители поднялись на пьедестал, чтобы получить свои заслуженные награды, и отзвучал российский гимн, как произошло нечто неожиданное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="358" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/695988" frameborder="0"></iframe> Красноярский фотограф сделал предложение любимой девушке прямо после соревнования биатлонистов.

Сначала ведущий пригласил к себе девушку по имени Николь. Она на Универсиаде человек не посторонний, занимается аккредитацией журналистов. Поэтому вышла, ничего не подозревая. Ведущий задал ей несколько вопросов о ее работе, Николь ответила на них, с улыбкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="358" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/695989" frameborder="0"></iframe> Красноярский фотограф сделал предложение любимой девушке -2.

- У меня есть для тебя небольшой презент, - сказал ведущий.- И еще один подарок, который мы хотим тебе сделать.

По лицу Николь было видно, что она немного растерялась, когда зазвучала романтичная музыка и к ней подошел Станислав Ильин, он – фотограф на Универсиаде.

- Солнце, - обратился он к девушке. – На самом деле я скажу не так много слов. Скажу одно: я тебя очень сильно люблю и хочу, чтобы мы всю жизнь были вместе.

И тут молодой человек опускается на одно колено и преподносит любимой девушке обручальное кольцо.

- Я согласна, - ответила Николь, не раздумывая ни секунды, - и быстро протянула палец для колечка.

Как оказалось, пара вместе уже больше полутора лет, у них замечательные отношения. Станиславу 22 года, он окончил СФУ, а Николь 20 лет и она учится там же на факультете экономической безопасности.

После Универсиады молодые люди собирались отправиться в Москву на отдых, там Стал и намеревался предложить свою руку и сердце. Но атмосфера спортивного праздника заставила его передумать: сколько их еще будет – этих путешествий, а Универсиады в Красноярске – одна.

Коллеги парня поддержали. Весь сценарий держали в секрете – и не прогадали. Теперь событие в самом деле запомнится на всю жизнь. Стас признался, что безумно волновался, но он был уверен на все сто, что услышит от Николь «да».

Видео предоставлено Дирекцией Универсиады