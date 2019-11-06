«Дико завидовала»: СМС о любовнице мужа, после которого мать вырезала сыну глаза, могла написать ее сестра

- Господи, она же была наседка наседкой. Тихая, аккуратная, все за детьми ходила, заботилась. И в один момент будто превратилась в дикого зверя, - так рассказывают сейчас в селе Таштып (Хакасия) историю Оксаны Муравьевой*, которая кухонным ножом вырезала глаза своему сыну, 4-месячному Никитке.

Кровавую расправу 36-летняя женщина устроила, чтобы отомстить мужу (сын на него очень похож, особенно глазами, говорят местные). Заподозрила, что Иван начал от нее гулять.

Раньше особых проблем в семье не было. Муравьевы воспитывали четверых детей, младшему из которых нет и года, старшей – 14. А у одного из средних – инвалидность. Оксана хлопотала по дому, Иван зимой «пахал» в кочегарке, летом на стройках. Не бедствовали, но и лишних денег не водилось. Спиртным не увлекались – нормальная семья.

Твердила: «Я вижу свет!»

В субботу, 26 октября, Иван засобирался в Абакан. Хотел купить жене машину, так легче управляться с детьми. Взял кредит в 160 тысяч рублей.

- Писали, что он хотел сделать жене сюрприз, вроде как она не знала, куда он поехал, так это неправда, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск сестра Ивана Дарья. – Оксана все знала.

Но пока Иван был в отъезде, кто-то прислал ей сообщение: будто муж не в Абакане, а развлекается с любовницей. И тут Оксану как подменили.

- Брат купил жене машину, заехал к родителям похвастаться, - продолжает Дарья. – С дороги еще несколько раз набирал Оксану и детей, все были недоступны. Но у него и мысли не было, что произошло что-то страшное.

Переступив порог дома, мужчина обомлел. Мать держала Никитку на коленях, шептала ему что-то непонятное. Одного глаза у малыша не было, мать готовилась вырезать второй. Кругом кровь… Увидев мужа, подскочила, схватила топор, кинулась на него.

- Это была какая-то жесть, - делятся свидетели. – Обычная женщина, а швыряла мужчину, как тряпку. Как еще уцелел? А потом, как сайгак, перепрыгнула через высоченный забор. Обычному человеку такое вообще не под силу. В больнице ее не могли даже связать сразу. Несла что попало, глаза стеклянные. Укол, который должен быть утихомирить человека не в себе часа на два, на нее действовал только десять минут. У людей волосы дыбом стояли. Персонал боялся подойти. Твердила: «Все, я это сделала, я вижу свет!». Будто кто-то ею двигал, жу-у-ть.

Жители Таштыпа в шоке от случившегося. Фото: Родной Таштып.

Сестра-завистница?

Самое главное: никаких тебе тревожных звонков, качает головой односельчанин семьи Александр (свою фамилию мужчина попросил не озвучивать – прим.ред.):

- Не особенно общительная, вся в детях, никогда не работала. Единственный минус - ревнивая очень. Но Иван налево не ходил, как я знаю. Все для жены, машинёшку взял какую-то женскую, Ниссан. Чтобы ей было удобней. А у самого даже телефон – «деревяшка», кнопочный.

И вдруг это СМС – и для нее все рухнуло. Есть такая темная история. В селе говорят: перед тем, как все случилось с Оксаной, ее родная сестра Женя похоронила ребенка. Тоже маленького, год и семь месяцев ему было. Прошло как раз 9 дней. Заболел, обратились к педиатру. Мать утром проснулась, чтобы поставить ребенку противовирусную свечку, а тот без сознания. «Скорая» прилетела за две минуты, но не успели – умер.

А у Жени еще трое детей. И вот после смерти малого на нее что-то нашло. Об этом знала даже опека. Сотрудники ходили в семью едва ли не каждый день. Боялись оставлять маму в таком состоянии с детьми. Она согласилась лечь в кризисный центр.

Рассказывали, была в отчаянии. И... дико завидовала семейному благополучию сестры. Как раз она и могла написать то самое СМС. Многие думают так. Даже Иван говорил: «Чтобы мне эта Женя на глаза не попадалась!». Так что теперь разбираться следователям...

Надежда есть

Вскоре после трагедии малыша отправили в Москву, в институт Гельмгольца. Зрение мальчика спасают врачи лучшего в России глазного центра. И 1 ноября (в этот день Никитке как раз исполнилось пять месяцев) стало известно: у мальчика есть все шансы сохранить зрение!

- Младенец поступил в тяжелом состоянии, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск Владимир Нероев, директор Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист офтальмолог Минздрава России. - Один глаз был практически изуродован до такой степени, что его пришлось удалить. Вместо него установили углеродный имплант. Другой собирали из тех остатков тканей, что сохранились. Он тоже поврежден достаточно сильно.

Зрение ребенка спасают лучшие врачи. Фото: Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца.

Операция была сложной, завершилась успешно. Сегодня состояние ребенка удовлетворительное. Есть надежда на то, что он будет видеть. За ребенком нужно будет наблюдать. Возможно, ему придется приезжать на консультации.

Даже родные отказались

- Никитка с отцом еще в Москве, - вздыхает сестра Ивана Дарья. - Делают уколы, капают, обрабатывают. Говорит, ребенок, конечно, от этого устал. Уже побаивается. Им сразу сказали, это примерно на 18 дней.

Что с Оксаной? Рассказывают, она в СИЗО. Но наша семья о ней знать ничего не хочет. У нее свои родственники, пусть разбираются. Мама плачет, говорит: «Это страшный человек!». Изначально сказали, что даже родственники Оксаны от нее отказались. Не похоже: ее брат забрал вещи сестры из дома, чтобы передачку отправить.

Брат сказал, с женой будет разводиться, пусть живет под другой фамилией. Потому что в Таштыпе на нас и так все косо смотрят. Кстати, когда я увидела его после того, что произошло, даже не узнала. Лет на 60 выглядел, у меня сердце разрывалось. Когда операцию Никитке сделали, мы созванивались, его голос стал куда бодрее. Брат сказал, что в Москву им теперь надо будет летать каждый год.

P.S. О машине Иван даже слышать не хочет, выставил ее на продажу. Пока работать не сможет, будет заниматься сыном, малышу требуется долгая реабилитация.

- Он же в Москву летал за свои, - поясняют знакомые. – А потом мальчика нужно будет показывать врачам, там столько расходов. Но сейчас откликнулись многие, даже незнакомые. В Москве люди тоже спрашивают, чем помочь? Куда привезти деньги, памперсы, игрушки?

Если вы хотите оказать помощь семье Муравьевых, вот номер карты Сбербанка - 4276 3100 2658 6497 (Дарья Сергеевна М.), еще раз – это родная сестра Ивана.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Во вторник у нас была встреча с врачами НИИ, - рассказал Иван Муравьев по телефону. - Они сказали, родной глаз видеть должен, а искусственный, понятно, нет. Скоро сына должны выписать. Точную дату пока не называют. Надо будет летать в Москву на реабилитацию. Ничего, буду как-то крутиться, что-нибудь придумаю. А Никитка растет, у него уже лезут зубки.

(*имена и фамилии детей и взрослых изменены - согласно требованиям законодательства).

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