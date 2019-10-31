«Напоминали изменщика»: мать вырезала глаза 4-месячному сыну после СМС о любовнице мужа

Ревность иногда толкает людей на страшные поступки. 36-летняя Оксана Муравьева* из села Таштып (Хакасия), примерная домохозяйка и многодетная мать, кухонным ножом вырезала глаза своему 4-месячному сыну Никитке. Все потому, что приревновала мужа к сопернице. Сейчас мальчика пытаются спасти всей республикой. Ребенка отправили в Москву, где лучшие врачи попробуют спасти ему уцелевший глаз. Как такое могло произойти – разбираются следователи СК и, конечно, психологи и психиатры. Шокированные односельчане рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск шокирующей подробности истории.

Сообщение от «доброжелателя»

Иван и Оксана Муравьевы – обычная семья, не пьющие, скандалов не было. У пары четверо ребятишек: старший сын с инвалидностью по слуху, две дочери и самый маленький – Никитка. 1 ноября ему исполнится 5 месяцев.

Одноклассницы Оксаны говорят, по деревенским меркам замуж она вышла поздно. У всех девчонок в классе уже по ребенку давно было, а она все одна бедовала. При встрече на улице, конечно, подруги спрашивали: «Ну, ты-то когда уже, Оксанка?» А она улыбнется, плечами пожмет и молчит – тихоней в классе была, хорошо училась, никогда никаких проблем никому не доставляла. Потом познакомилась с Иваном, сладилось все у них быстро. Мужик он, по словам местных, хороший, справный – на двух работах пашет, чтобы семья ни в чем не нуждалась.

В тот день, 26 октября, у Ивана выдался редкий выходной. Он сказал жене, что отправится в Абакан по делам. На самом деле, готовил ей сюрприз – машину собирался купить. Женщина, как всегда, осталась дома с ребятишками.

- Ей кто-то (уж не знаю, кто этот «доброжелатель», руки бы ему вырвать) прислал СМСку: якобы муж ей изменяет и поехал к любовнице, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск одноклассница женщины, Виктория П. – Ну, видимо, это ее и добило, хотя, говорят, и раньше тревожные звоночки были. Странно себя вела, что именно не так делала – не скажу, не знаю. Говорили, что депрессия у нее была. Но чтобы такое…

Слепая ревность

Был уже поздний вечер. Оксана велела старшим детям запереться в комнате и ни в коем случае не выходить под страхом наказания. И взялась за нож.

Когда Иван с радостным известием о покупке машины вернулся из Абакана, ему открылась чудовищная картина. Жена сидела с Никиткой на коленях, тот закатывался, орал от боли. Оксана ему что-то нашептывала при этом. Одного глазика у ребенка уже не было, а мать готовилась вырезать второй.

Ослепшая от ревности женщина решила отыграться на ребенке - ослепить его. Сейчас трудно сказать, почему она именно глаза выбрала. По версии местных, – малыш весь в отца, глаза особенно напоминали ей о муже-«изменщике». Иван бросился к ней, чтобы выбить нож и отнять ребенка. А та подскочила и давай крушить все вокруг, орала про демонов. Потом выскочила на улицу и побежала, неизвестно куда.

- Он вызвал полицию и врачей, - рассказывают соседи семьи, - а она по улице бегала, окна била. Забежала во двор к другой семье. Те вообще ни сном, ни духом – гостей ждали в тот вечер. Слышат: калитка хлопнула. Ну, думают: гости пришли. Во двор – встречать, а там нет никого. Хозяин потом шум какой-то услышал в ванной и грохот, бросился туда – а там она, в душевой кабине вся окровавленная стоит. Мужик обалдел – это мягко говоря.

К тому моменту на место ЧП уже прибыли медики и полиция. Оксану пытались скрутить четверо здоровых мужиков – не могли.

- Такая ярость в ней была, что они ее едва держали, - говорят местные. – Скотчем ее даже хотели скрутить, а она его рвала, как бумагу. Врачи ее какими-то уколами обкололи успокоительными. Она затихла. Никита не плакал, ему тоже помощь там врачи оказывали – видимо, обезболивающие поставили.

P.S.

Сейчас Никитку уже отправили в Москву, прогнозов медики пока не дают: удастся ли сохранить глаз мальчику – пока говорить рано.

Оксану держат в СИЗО, в Абакане. Когда она пришла в себя, и у нее спросили: «Ты хоть понимаешь, что натворила?» Та ответила вопросом: «Окна побила?» Правда, в разговоре с адвокатом, по словам местных, оказалось, что помнит она абсолютно все – видать все же понимала, что делает. Иван купленную машину продал на следующий же день за 160 тысяч рублей – эти деньги пойдут на лечение Никитки. Теперь четверых детей Иван будет воспитывать один. СК возбудил в отношении Оксаны уголовное дело по ч.2 ст.111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Деньги Ивану и детям собирают всем селом – и на жизнь, и на лечение малыша.

*Имена и фамилии героев материала изменены

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