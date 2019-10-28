Врачи о малыше, пострадавшем от рук матери: «Хоть бы спасти Никитке глазик!»

1-го ноября Никитке* исполнится пять месяцев. Только ни счастливых лиц склонившихся над ним мамы и папы, ни подарков малыш не увидит (очень хочется добавить – пока).

За неделю до праздника, поздно вечером 26 октября, в семье Муравьевых случилась беда. Заподозрив мужа в измене, 36-летняя мать будто обезумела. И, чтобы отомстить, выколола глаза младшему сыну.

… До тех пор Оксану и Ивана Муравьевых считали образцовой семьей. Растили четверых детей, обихаживали свой дом в хакасском селе Таштып. И тут такое... Эксклюзив kp.ru.

Как помрачение нашло

- Непьющие, несудимые, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск источник, знакомый с ситуацией. – И вдруг женщина узнает, что муж вроде как ей изменяет. На нее словно помрачение нашло. Тем более был выходной, муж уехал в Абакан. Вернулся поздно, смотрит: она в комнате одна с ребенком, шепчет ему что-то непонятное. А все уже произошло. Ткнула в глаза ребенка ножом.

Увидела мужа, выскочила из дома полураздетой, выкрикивала: «Демоны, демоны!». Давай бегать по соседям, прыгать через заборы, долбиться в двери, окна, бить стекла. Муж вызвал «скорую», а медики потом уже позвонили в полицию. Просто ужас…

Семья считалась благополучной

Когда стало понятно, что стряслось, ребенка повезли на реанимобиле прямо в Абакан – в больницу. С ним был отец. Других детей забрали родственники. Мать задержали, была не в себе, ей понадобилась помощь психологов.

В понедельник, 28 октября, в Хакасии устроили экстренное совещание, в нем приняли участие члены кабмина, курирующие социальный блок, а также уполномоченный по правам ребенка Ирина Ауль.

- Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, - сообщила «Комсомольской правде» - Красноярск руководитель управления пресс-службы и информации главы Хакасии Ирина Емельянова, - Врачи делают все возможное. Один глаз у него утрачен полностью, второй пытаются спасти. Если будет необходимость, мальчика транспортируют в другой регион.

Сейчас врачи пытаются спасти ребенку глаз.Фото: Мария ЛЕНЦ

Что послужило причиной такого дикого поступка, пока неизвестно. Выводы могут делать только специалисты. Человеческий организм – сложная штука, трудно сказать, что могло произойти.

Нормальная семья, четверо детей. Мама занималась детьми, всегда смотрела за ними. Отец тянул работу: зарабатывал, где мог. Построили свой дом…

Есть поручение со стороны главы, чтобы семье оказали помощь. Кроме того, дети фактически остались без матери. Сейчас с ними работают, изучают, где им будет лучше.

Чистенькие, накормленные

Важно: семья всегда была на виду. Кроме маленького Никитки, Оксана и Иван растили еще троих детей, один из которых – с инвалидностью.

- Старшие учатся в школе, - говорит руководитель управления социальной поддержки населения Таштыпского района Марина Сагалакова. – Средний сын, у него инвалидность, – на домашнем обучении. Для семей с такими детьми у нас проводятся различные мероприятия. И вот они всегда присутствовали, привозили ребенка. Выезжали с нами на экскурсию в зоопарк Абакана, ходили в цирк (им выделяли бесплатные билеты). И мысли не возникало, что может произойти что-то страшное!

Ни от кого замечаний не было никогда – ни от соцслужб, ни от школы. Абсолютно никаких нареканий. Бабушка у них предприниматель, торгует товарами, участвует в благотворительных акциях. Всегда помогает: дети чистенькие, прилично одетые, накормленные. Папа в зимний период работает кочегаром, летом в отпуске без содержания. Но он не сидел на иждивении государства: обязательно подрабатывал.

Часть маткапитала (республиканского) – 100 тысяч – семья использовала, чтобы сделать пристройку к дому. Мать к нам приходила, консультировалась по поводу второй части маткапитала. С нашей стороны было все: меры соцподдержки, выплаты, предусмотренные для многодетных семей.

Как только рука поднялась

Для жителей Таштыпа (как и всей России) произошедшее – настоящий шок. Как только рука поднялась на беспомощную кроху, обсуждают они.

- Знаете, мы учились в одной школе, - поделилась с «Комсомолкой» одноклассница Оксаны. – Правда, виделись давно, несколько лет назад. Не сталкивались как-то, она постоянно в семье. Так вот Оксана в школе казалась совершенно спокойной, тихоней… Конечно, ничего подобного от нее не ожидали. Насколько я слышала, муж от нее начал гулять, вот она и… Но и мстила бы мужу, ребенок тут при чем? Слов нет! Для нас это шок.

(все имена/фамилии детей и взрослых изменены – по требованию законодательства*)

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