4-месячного малыша из Хакасии, которому мать выколола глаза, отправляют в Москву

Не сдавайся, малыш! 4-месячного Никиту Муравьева* из Хакасии, которого после ссоры с мужем ослепила родная мать, отправляют в Москву. За то, чтобы сохранить ему зрение, будут бороться лучшие врачи.

Напомним начало этой по-настоящему дикой истории. Поздно вечером 26 октября в семье Муравьевых случилась беда. Заподозрив мужа в измене, мать будто обезумела. И, чтобы отомстить, выколола глаза младшему сыну.

… До тех пор Оксану и Ивана Муравьевых считали образцовой семьей. Растили четверых детей, обихаживали свой дом в хакасском селе Таштып. И тут такое…

Хотела отомстить мужу

- Непьющие, несудимые, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск источник, знакомый с ситуацией. – И вдруг женщина узнает, что муж вроде как ей изменяет. На нее помрачение нашло. Тем более был выходной, муж уехал в Абакан. Вернулся поздно, смотрит: она в комнате одна с ребенком, шепчет ему что-то непонятное. А все уже произошло. Ткнула в глаза ребенка ножом.

Увидела мужа, выскочила из дома полураздетой, выкрикивала: «Демоны, демоны!». Давай бегать по соседям, прыгать через заборы, долбиться в двери, окна, бить стекла. Муж вызвал «скорую», а медики потом уже позвонили в полицию. Просто ужас…

После ссоры с мужем мальчика ослепила родная мать. Фото: соцсети.

Семья считалась образцовой

Когда стало понятно, что стряслось, ребенка повезли на реанимобиле прямо в Абакан – в больницу. С ним был отец. Других детей забрали родственники. Мать задержали, была не в себе, ей понадобилась помощь психологов.

В понедельник, 28 октября, в Хакасии устроили экстренное совещание, в нем приняли участие члены кабмина, курирующие социальный блок, а также уполномоченный по правам ребенка Ирина Ауль.

- Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, - сообщила «Комсомольской правде» - Красноярск руководитель управления пресс-службы и информации главы Хакасии Ирина Емельянова, - Врачи делают все возможное. Один глаз у него утрачен полностью, второй пытаются спасти.

Что послужило причиной такого дикого поступка, пока неизвестно. Выводы могут делать только специалисты. Нормальная семья, четверо детей. Мама занималась детьми, всегда смотрела за ними. Отец зарабатывал, где мог. Построили свой дом…

Есть поручение со стороны главы, чтобы семье оказали помощь. Кроме того, дети фактически остались без матери. Сейчас с ними работают, изучают, где им будет лучше.

Замечаний ни у кого не было

Важно: семья всегда была на виду. Кроме маленького Никитки, Оксана и Иван растили еще троих детей, один из которых – с инвалидностью.

- Старшие учатся в школе, - говорит руководитель управления социальной поддержки населения Таштыпского района Марина Сагалакова. – Средний сын – на домашнем обучении. Для семей с такими детьми у нас проводятся различные мероприятия. И вот они всегда присутствовали, привозили ребенка. Выезжали с нами на экскурсию в зоопарк Абакана, ходили в цирк (им выделяли бесплатные билеты). И мысли не возникало, что может произойти что-то страшное!

Ни от кого замечаний не было никогда – ни от соцслужб, ни от школы. Папа в зимний период работает кочегаром, летом в отпуске без содержания. Но он сидел на иждивении государства: обязательно подрабатывал. С нашей же стороны было все: меры соцподдержки, выплаты, предусмотренные для многодетных семей, но…

Причем тут малыш?

Для жителей Таштыпа (как и всей России) произошедшее – настоящий шок. Как только рука поднялась – на беспомощную кроху, обсуждают они.

- Знаете, мы учились в одной школе, - поделилась с «Комсомолкой» одноклассница Оксаны. – Правда, виделись уже давно, несколько лет назад. Не сталкивались как-то, она постоянно в семье. Так вот Оксана тогда казалась совершенно спокойной, тихоней… Конечно, ничего подобного от нее не ожидали. Насколько я слышала, муж от нее начал гулять, вот она и… Но и мстила бы мужу, ребенок тут при чем? Слов нет! Для нас это шок.

(все имена/фамилии детей и взрослых изменены – по требованию законодательства*)

ВАЖНО

МАЛЬЧИКА ОТПРАВЛЯЮТ В МОСКВУ

- Принято решение отправить ребенка в Москву, в клинику Гельмгольца, по программе ОМС, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Хакасии. - Давать гарантии, сохранит ли мальчик зрение, мы, увы, не можем.

СПРАВКА «КП»

Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца – старейший в России офтальмологический научно-исследовательский институт, получивший в 2019 году статус Национального Центра Глазных болезней.

Он является головным по проблеме офтальмологии в системе здравоохранения. Новейшие медицинские разработки, опыт организации и оказания офтальмологической помощи в сложнейших ситуациях позволяют возвращать зрение даже в случаях, ранее приводящих к слепоте. Современное оснащение, высокая квалификация специалистов и большой практический опыт позволяют оказывать эффективную помощь всем пациентам от периода новорожденности до глубокой старости. Ежегодно свыше 200 000 человек обследуется в амбулаторных условиях, 8450 больных проходят лечение в стационаре. В институте имени Гельмгольца производится более 20 000 операций в год.

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