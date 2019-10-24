В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб на прииске

В Красноярском крае опознали тела 17 погибших старателей. Напомним, трагедия произошла реке Сисим 19 октября. На золотодобывающем прииске Красноярского края прорвало пять дамб, смыло часть рабочего поселка артели ООО «Сисим», погибли 17 человек. Личности этих людей уже установили. Об этом сообщили в оперативном штабе на месте МЧС.

Поиски с вертолета спястя 5 дней после ЧП признали неэффективными, т.к. выпал снегФото: Диана ИВАНОВА

Для поисков еще двух пропавших задействовали беспилотники. Устройства способны пролетать над землей на предельно низкой высоте и малой скорости и фиксировать четкую картинку. Вертолеты в данном случае сочли неэффективным и затратным средством, тем более, что в районе прииска уже выпал снег.

Машина начальника участкаФото: Диана ИВАНОВА

К масштабной поисковой операции привлекали кинологические расчеты, которые осмотрели 10 тысяч квадратных метров прилегающей территории. Чтобы найти пострадавших спасателям пришлось разобрать полторы тысячи кубометров завалов из строительного мусора в зоне основного розлива реки Сисим.

Основная часть поселка вахтовиков уцелела, потому что находится на пригоркеФото: Диана ИВАНОВА

Отметим, что трагедия случилась на извилистой реке. Чтобы течением не унесло ни одно тело, спасатели вынуждены были искусственно заваливать течение. Поселок вахтовиков состоит из маленького здания спортзала, бани, столовой и нескольких общежитий и административного здания. Эти сооружения уцелели, потому что находятся на пригорке. Общежития, которые стоят в низине, оказались в зоне риска – их-то и снесло вместе с находящимися внутри людьми. Теперь вместо них пустота, которая образовалась после прохождения селевых потоков.

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