Эксперты проверили на загрязнение ртутью реку Сейба

В Красноярском крае провели проверку на предмет наличия ртути в реке Малая Сейба. Это была необходимая мера в связи с возможным возникновением угрозы экологии. В министерство экологии и рационального природопользования пришел официальный ответ Росприроднадзора о результатах проб воды.

Фото: Юрий ШВЫТКИН, facebook.com

Проверку проводили специалисты Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора. Они же дали экспертное заключение, что в результате аварии, произошедшей в Курагинском районе ртуть в воду не попала. В пробах, которые взяли на проверку, содержание жидкого металла не выявили.

Спасатели продолжают поиски троих пропавших без вести после ЧПФото: ИВАНОВА Диана

Напомним, трагедия на золотодобывающем прииске случилась 19 октября. Прорвало пять дамб, вода смыла часть рабочего поселка артели ООО «Сисим», погибли 17 человек. Пострадали в основном общежития, которые находились в низине. На сегодняшний день личности всех погибших удалось установить.

Автомобили сотрудников унесло волнойФото: ИВАНОВА Диана

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Для поисков еще троих пропавших задействовали беспилотники. Устройства способны пролетать над землей на предельно низкой высоте и малой скорости и фиксировать четкую картинку. (Подробности)

Стоимость золота в сейфе затопленного в Красноярском крае прииска эксперт оценил в 8 миллионов рублей

Ударной волной, которая 19 октября снесла бараки рабочих золотодобывающего прииска на реке Сейба, смыло и помещение - спецкассу, где хранился сейф с намытым и уже очищенным золотом. Удивительно, но, как и жилые домики, это стратегическое, по сути, помещение тоже находилось здесь - в перекрытом русле реки, по сути, под шаткими дамбами. Наконец, во вторник 22 октября, сейф обнаружили (подробнее).

На месте разрушения дамбы в Красноярском крае возобновили активный поиск пропавших: судьба троих до сих пор неизвестна

Сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательные работы на севере Курагинского района, где произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающего прииска на реке Сейбе. Напомним, трагедия случилась в 2 часа ночи 19 октября, однако сигнал в МЧС поступил только спустя 4 часа (Подробности).

«Все знали, что общежития стоят в опасном месте»: суд арестовал руководителей прииска, где прорвало дамбы

В Красноярске суд избрал меру пресечения для руководителей прииска Сисим, который входит в структуру холдинга «Сибзолото». Ближайшие два месяца, пока идет расследование трагедии, директор прииска Максим Ковальков начальник участка Андрей Еганов и мастер Евгений Александровпроведут в СИЗО (Подробности)

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