«Все-таки он ее выбросил»: мать погибшей в Красноярске девочки подозревала, что муж способен на убийство ребенка

Пятиэтажное общежитие казенной советской архитектуры возвышается над частным сектором на окраине Красноярска, в Черемушках, на улице Автомобилистов. Место не самое спокойное. Жильцы общежития рассказали, что периодически слушали «концерты» неблагополучной семьи, живущей в одной из комнат на 4-м этаже. То скандалили и дрались, то кричали «помогите, убивают». Соседи уверены: в трезвом состоянии нормальный человек на такое не способен.

Трагедия произошла накануне утром, 15 августа. 44-летний отец семейства, предположительно, выбросил из окна комнаты 4-месячную дочку. Она упала на асфальт, шансов выжить – никаких.

- По словам матери, она встала утром и решила проветрить окно в комнате, якобы было душно, - рассказывает старший помощник руководителя СК России по краю Ольга Шаманская. – В это время муж уже проснулся, ненадолго вышел из комнаты, потом вернулся и стал играть с детьми. Женщина занималась делами и только заметила, как мимо нее что-то промелькнуло и полетело в окно. Женщина пока проходит по делу свидетелем.

Когда подозреваемого доставили в следком, он бормотал нелогичные фразы: «Прости меня, господи... Теперь чего молиться-то? Когда я просил у тебя помощи, ты *** дал. Я сейчас сдохну».

Мутное прошлое

Следователи сразу же завели уголовное дело по статье «Убийство» в отношении отца. Выяснилось много подробностей из жизни этой семьи, после которых остается масса вопросов.

Подозреваемый был судим, соседи подозревают, что он употребляет наркотики. Вот и накануне он, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения. Что касается матери – у нее проблемы с алкоголем. У женщины от первого брака трое детей. Когда ее лишили родительских прав на них, ребятишек передали на воспитание отцу. После этого женщина устроила свою жизнь с новым мужчиной, родила от него мальчика.

Говорят, в прошлом году отец уже пытался выбросить сына в окно, но мать не дала. В семью нагрянули органы опеки и забрали малыша. Каким образом родители сумели доказать, что они исправились, пока непонятно. Но мальчика вернули в конце 2018 года, а вскоре родилась дочка, которая и погибла.

Узнав об этом, мать проговорилась: "Все таки он ее выбросил".

Как сообщила Стелла Немирович, представитель администрации Ленинского района, семья стояла на учете, как социально опасная, ее периодически проверяли. Теперь действия чиновников, которые должны были следить за этой семьей, будут проверять следователи. Уже изъята для изучения документация.

ОФИЦИАЛЬНО

Ирина Мирошникова, уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае.

- Мы сейчас анализируем случившееся, трагедия не оставила равнодушными никого. Что в основе этого преступления? В данном случае – алкоголь или наркотики. Возбуждено два уголовного дела, первое – в отношении мужчины. И второе – в отношении неустановленного круга лиц и органов системы профилактики.

Давайте рассмотрим фабулу случившегося. У женщины было трое старших детей, она была лишена родительских прав, теперь их воспитывает отец. Она связала свою жизнь с новым мужчиной и родила еще двух детей. Законом это не запрещено. Семья была под контролем, старшего мальчика забирали, потом вернули. Решение в обоих случаях принимала комиссия.

За 30 лет работы я заметила: когда что-то случается, соседи готовы рассказывать все. Помните, лет 7 назад в Еловке в Емельяновском районе произошла трагедия – сгорела многодетная семья. До пожара семья как семья. А когда погибли, соседи начали вспоминать, как родители не исполняли свои обязанности. Вопрос неравнодушия первичен: если видите нарушения в отношении детей – сообщите до того, как произошло преступление, а не после.

Я, когда выступаю в СМИ, всегда говорю: не будьте равнодушными. Если у вас есть какие-то подозрения, сообщите, мы осторожно проверим. У меня таких случаев много, какие-то подтверждаются, какие-то нет. Главное, обращаюсь ко всем, не проходите мимо. Мой рабочий телефон (391) 221-30-08. Позвоните – мы проверим.

Позиция следственного комитета очень жесткая. И органы опеки находятся двух огней: заберешь ребенка из семьи – плохо, не заберешь – плохо. В деятельности органов опеки столько всего оценочного. Я вхожу в рабочую группу Елены Мизулиной (председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей – прим. ред.) по совершенствованию нашего семейного кодекса, мы пытались, но невозможно прописать четкие критерии, когда нужно ребенка забирать из семьи, а когда возвращать. Оценку каждой ситуации нужно делать индивидуально. Поэтому я не готова сейчас давать оценку действий органов опеки.

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