2019-10-27T10:01:06+03:00
Происшествия

Жительница Хакасии из ревности к мужу пыталась выколоть глаза своему 5-месячному сыну

Сейчас пострадавший ребенок в больнице
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Мальчик попал в больницу после ссоры своих родителейМальчик попал в больницу после ссоры своих родителейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жуткий случай произошел в Республике Хакасия 26 октября. В селе Таштып мать изувечила своего маленького ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

36-летняя женщина серьезно поссорилась с мужем. Приревновала. Отыграться решила на 5-месячном сынишке. Говоря официальным языком: «причинила своему сыну повреждения обеих глаз». Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, ослепленная местью мать собственными руками попыталась проткнуть глаза беззащитному ребенку.

- В настоящее время ребенок госпитализирован, - прокомментировали в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасии. – Его мать задержана в порядке т.91 УПК РФ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В каком состоянии сейчас находится пострадавший малыш, пока не сообщается. Как и то, удастся ли ему сохранить глаза и зрение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все-таки он ее выбросил»: мать погибшей в Красноярске девочки подозревала, что муж способен на убийство ребенка

Трагедия произошла накануне утром, 15 августа. 44-летний отец семейства, предположительно, выбросил из окна комнаты 4-месячную дочку. Она упала на асфальт, шансов выжить – никаких (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Красноярский школьник серьезно пострадал во время прохождения квеста
Из-за ревнивой супруги житель Хакасии избил свою знакомую
Жительница Красноярска сдала в ломбард имущество из арендованной квартиры
В Красноярске в результате аварии «УАЗ» перевернулся и снес светофор
В Красноярском крае спасатели вскрыли дверь в квартиру, чтобы спасти мужчину от суицида
Житель Лесосибирска более года проведет в колонии за систематическое вождение в пьяном виде
В красноярском зоопарке предупредили о мошенничестве при записи на экскурсии
Жительницу Абакана за неуплату алиментов своему сыну суд приговорил к реальному сроку
В Красноярском крае продолжаются поиски людей, пропавших при ЧП в золотодобывающей артели
Вор переводил чужие деньги знакомым и друзьям с помощью украденных телефонов
МЧС: на Красноярск надвигается снегопад и штормовой ветер
В аэропорту Красноярска 40 человек исполнили арию из «Травиаты» Верди
ГИБДД настоятельно рекомендует красноярским водителям перейти на зимний стиль вождения
В аэропорту Красноярска на регистрации организуют место для поцелуев
В Красноярске накрыли подпольный цех по производству паленых алкококтейлей
Легенда мирового бокса Рой Джонс отобрал в Красноярске молодых боксеров для своего проекта
Житель Красноярского края застрелил соседа за то, что его собаки забегают во двор
«Сын кричал и плакал»: в Красноярске на первоклассника напала собака
Баскетбольный клуб «Енисей» перечислит часть сборов матча со шведами на благотворительность
На Фестиваль Хворостовского в Красноярск приехала его семья