Жительница Хакасии из ревности к мужу пыталась выколоть глаза своему 5-месячному сыну

Жуткий случай произошел в Республике Хакасия 26 октября. В селе Таштып мать изувечила своего маленького ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

36-летняя женщина серьезно поссорилась с мужем. Приревновала. Отыграться решила на 5-месячном сынишке. Говоря официальным языком: «причинила своему сыну повреждения обеих глаз». Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, ослепленная местью мать собственными руками попыталась проткнуть глаза беззащитному ребенку.

- В настоящее время ребенок госпитализирован, - прокомментировали в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасии. – Его мать задержана в порядке т.91 УПК РФ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В каком состоянии сейчас находится пострадавший малыш, пока не сообщается. Как и то, удастся ли ему сохранить глаза и зрение.

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