Следователи показали, как вскрывают сейф с золотом, найденный на месте разрушения дамбы в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-23T16:14:30+03:00

Изменить размер текста: A A

О том, что в одном из двух общежитий, которые ночью 19 октября снесло волной от разрушенной плотины, находился сейф с золотом, стало известно на следующие сутки. Гендиректор компании «Сисим» (его вместе с начальником участка и мастером арестовали на 2 месяца) сообщил об этом следователям на предварительном допросе. Сказал, что в сейфе – все, что было намыто на прииске за несколько недель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/739664" frameborder="0"></iframe> Следователи показали, как вскрывают сейф с золотом.

Спасатели обнаружили сейф 22 октября. Им оказался металлический ящик длиной не менее двух метров. В присутствии следователей его вскрыли болгаркой. Весь процесс снимали на камеру – для протокола. И вот СК России опубликовал видео с комментариями:

- Внутри сейфа обнаружено 9 колб с неповрежденными пломбами. А также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших.

ИСТОЧНИК KP.RU