Одного из пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае нашли живым

34-летний машинист-бульдозерист Виталий Пахомов из Красноярского края сегодня может отмечать свой второй день рождения. Почти сутки он числился в списке пропавших без вести после прорыва дамбы в золотодобывающей артели возле поселка Щетинкино.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738898" frameborder="0"></iframe> Курагинский район.ГУ МЧС по Красноярскому краю

Напомним, 19 октября четырехметровый поток воды, грязи и камней снес два общежития, в которых жили рабочие. Погибли 15 человек. 16 пострадали. Еще шесть считались пропавшими без вести. Их поиски ведут спасатели, кинологи с собаками и сотрудники правоохранительных органов.

Пропавшего бульдозериста нашли полицейскиеФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

О чудо! Один из пропавших без вести сегодня появился в рабочем поселке. Его заметили полицейские примерно в 15.30 по местному времени.

- Это машинист-бульдозерист 1985 года рождения, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Владимир Юрченко, представитель ГУ МВД по Красноярскому краю. - Сначала он числился в пропавших. Жив, здоров. В настоящее время его опрашивают наши сотрудники.

Как выяснилось, Виталия не было в общежитии в момент ЧП. По какой причине он отсутствовал, предстоит выяснить полицейским. Но ясно одно, то самое обстоятельство, возможно, спасло ему жизнь.

Поисковые работы продолжаются Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В пресс-службе ГУ МЧС по краю пояснили, что при проведении следственно-оперативных мероприятий и корректировки списков тех, кто находился в рабочем поселке во время ЧС, Виталий Пахомов оказался не учтенным среди живых. Поэтому он оказался в списке пропавших без вести.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Хочется надеяться, что остальные пропавшие будут найдены живыми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738960" frameborder="0"></iframe> "Когда проснулись, вода уже стояла" - пострадавший о прорыве дамбы в Красноярском крае.По словам Викторова, он не получил тяжелых травм: "шейный позвонок переломан, черепно-мозговая, и обморожение пальцев ног", и не обратился сразу за медицинской помощью. Ночь он провел недалеко от села Макариха (населенный пункт находится в 378 километрах от Красноярска) вместе с другими рабочими (с) Ruptly

По телефону «горячей линии» поступило более 470 обращений. Пострадавшим, а также родственникам и близким погибших оказывают психологическую помощь специалисты психологической службы МЧС России, а также привлечены специалисты-психологи организаций РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Поиски осложняет погода Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Добавим, что по информации следствия, в Курагинском районе построен целый каскад дамб. В результате нарушения при проведении золотодобывающих работ (это приоритетная версия случившегося) прорвало две дамбы. Возбуждено уголовное дело по 216 статье (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Задержаны три человека - директор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальник и мастер горного участка. В офисе золотодобывающей организации проведены обыски, изъята техническая и финансовая документация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738957" frameborder="0"></iframe> Ольга Шаманская, старший помощник руководителя СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.Комментарий про задержание руководителей золотодобывающего предприятия

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярском крае после разрушения дамбы на реке Сейба остается неизвестной судьба шести человек

После осмотра дамбы сотрудники Енисейского управления Ростехнадзора установили, что разрушенная насыпь относилась к временным сооружениям и выполняла вспомогательную роль в технологическом процессе (подробности).

Спасатели обнаружили семерых выживших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Судьба остальных пока остается неизвестной (Подробности)

«Вышел покурить и выжил»: старатель, рискуя жизнью, спас двоих товарищей при прорыве дамбы под Красноярском

В момент прорыва дамбы я находился на улице и потому сумел спастись. Полез спасать других. Первым попался здоровый мужик, килограммов 170, наверное. Пока я его тащил, сломал руку. Но в тот момент это не понял, вытащил еще одного. А третий умер у меня на руках (подробности).

СК проводит обыски по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

Следователи СК проводят обыски в офисе золотодобывающей компании, на прииске которой минувшей ночью прорвало дамбу. (Подробности)