Чайники для ветеранов подвели чиновницу: в Красноярске на экс-министра социальной политики возбудили уголовное дело

История о чайниках, утюгах и мультиварках, которые предназначались для ветеранов, опять всплыла, но на сей раз в привязке с именем бывшего министра социальной политики Галины Пашиновой. Сегодня стало известно, что СК России по краю возбудил на нее уголовное дело. Экс-чиновницу подозревают в преступлении по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Напомним, что в конце прошлого года в министерстве прошли обыски: сотрудники ФСБ изымали документы. Затем разразился скандал: двух работниц министерства (тоже бывших) Ольгу Гилеву и Наталью Колягину заподозрили в крупных хищениях на 2,2 миллиона рублей. Деньги были выделены из бюджета на покупку подарков для ветеранов. Но на самом деле, по версии следствия, осели в карманах чиновниц. Для галочки они накупили на 100 тысяч различного ширпотреба и раздали пожилым людям – сходу и не подкопаешься.

Причем, как оказалась, такую же схему проворачивали и в 2016, и в 2017 годах. Неладное заподозрили несколько надзорных ведомств. Прокуратура, например, обратила внимание, что минсоцполитики заключало множество мелких контрактов – так поступали, чтобы не участвовать в торгах. В УФАС нашли сомнительными сведения о покупках: ну зачем 90-летним бабушка и дедушкам смарт-чайники с управлением через мобильный телефон?

Пока Ольга Гилева и Наталья Колягина общались со следователями в качестве подозреваемых, их начальница категорически отрицала любую причастность к этому делу: не знала, не видела, не принимала участие. Но следствию удалось найти в этой истории и ее след.

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