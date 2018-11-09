Ничего святого: работники красноярского министерства соцполитики обставили квартиры быттехникой, предназначенной для ветеранов

Обыски в минсоцполитики Красноярского края обернулись скандальным уголовным делом. В поле зрения сотрудников краевого СК и ФСБ попали две чиновницы, которых силовики подозревают в крупных хищениях. При этом обе женщины занимали в министерстве солидные посты: Наталья Колягина - бывший первый замминистра, и Ольга Гилева – экс-начальник отдела по делам ветеранов.

Бракованное – ветеранам, лучшее - себе

Как рассказали сегодня на совместной пресс-конференции правоохранители, последняя организовала, можно сказать, семейный бизнес.

Чиновники обобрали ветеранов..

- Указанные лица в марте 2017 года в рамках госпрограммы края «Развитие социальной поддержки граждан» заключили 25 госконтрактов, - комментирует Марина Моисеева, официальный представитель регионального главка ФСБ, - для приобретения товаров, связанных с организацией и проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. Данные контракты были заключены с аффилированной компанией, в руководстве которой находились родственники одной из подозреваемых.

Стоимость контрактов – 2,3 миллиона рублей. На эти деньги должны были купить подарки ветеранам Великой Отечественной, в основном бытовую технику. На мизерную сумму в 100 тысяч рублей чиновницы, действительно, купили какую-то мелочь для ветеранов – для отвода глаз. А вот 2,2 миллиона рублей поделили между собой, говорят в ФСБ: часть наличкой, а часть потратили на ту же быттехнику, только не отдали ее, а оставили себе. И это еще не весь цинизм: то, что досталось ветераном, по предварительным данным, было бракованным, плохого качества. Себе же взяли все исправное, хорошее, дорогое. При обыске в квартирах и на дачах нашли те самые вещи, предназначенные для ветеранов: утюги, чайники, мультиварки, тостеры, кое-какая медтехника – тонометры. Как же чиновницы провернули такое крупное дело?

При обыске в квартирах и на дачах чиновниц нашли бытовую технику, предназначенную для ветерановФото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

- Все контракты с фирмой родственника Гилевой были мелкими, на сумму до 100 тысяч рублей, - это делалось специально, чтобы избежать торгов, - пояснили в ФСБ, как попались мошенницы.

Добавим, что и Колягина, и Гилева в министерстве проработали не слишком долго. При этом Колягина когда-то занимала пост начальника отдела по делам ветеранов, а потом ушла на повышение – в замы. И, вероятнее всего, подбила на мошенничество свою напарницу.

В ГСУ СКР по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). Обеим грозит до 10 лет лишения свободы. Гилева уже созналась в преступлении и, возможно, ее оставят до суда на домашнем аресте. Что касается Колягиной, то она упорствует и не желает сотрудничать со следствием. В ближайшее время суд выберет для них меру пресечения.

«Семейный подряд»

О нелицеприятных делах в министерстве стало известно не сегодня. В СМИ информация просочилась несколькими месяцами ранее, но официальных подтверждений не было. Первым ее «раскопал» и озвучил в рамках собственного расследования депутат Законодательного собрания края, журналист Илья Зайцев:

- 26 февраля 2016 года в селе Бархатово на улице Ленина, дом 2а некто Дмитриев Дмитрий Валерьевич учредил компанию «НИКИ» с основным видом деятельности «Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах». Уже в июле 2016 года березовская компания стала получать первые заказы от учреждений социальной политики Красноярского края.

Пользовалось услугами ООО «НИКИ» и само министерство социальной политики края, подписав только за два дня марта этого года (26 и 27 марта) сразу 25 государственных контрактов с ООО «НИКИ». Сумма каждого – менее 100 тысяч рублей (от 79020 рублей до 98568 рублей). Это дало возможность руководству Министерства социальной политики избежать публичности процедуры и заключить контракты на общую сумму более 2,3 миллионов рублей без проведения торгов. Предмет всех 25 контрактов одинаковый – покупка «ценных подарков» (пароварки, мультиварки, блендер, соковыжималка и т.д.). И в этих действиях министра социальной политики края есть прямое нарушение действующего законодательства. Так дробить контракты нельзя. Есть устоявшаяся практика, что такие действия являются признаками сговора заказчика и поставщика.

Стоимость контрактов на подарки ветеранам – 2,3 миллиона рублейФото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Указанный адрес электронной почты ООО «НИКИ» ранее относился к другим, ныне ликвидированным компаниям (ООО «Оптспорти ООО «Прогресс-24»). Учредителем и директором всех этих компаний являлся Гилев Николай Александрович. Мобильный номер телефона, указанный в договоре, судя по всему, используется Вадимом Николаевичем Гилевым.

Если посмотреть на сайте Министерства социальной политики Красноярского края в разделе контакты, то можно найти начальника отдела по вопросам ветеранов, реабилитированных, военнослужащих и пенсионеров – Гилеву Ольгу Витальевну. Николай Александрович Гилев – отец мужа Ольги Витальевны. Вадим Николаевич Гилев – его сын, брат директора красноярского дома интерната №1 Юрия Николаевича Гилев, а в 2017 году еще и сотрудник одного из учреждений социальной политики — «Ресурсного методического центра системы социальной защиты населения».

Получается, что родственники одного из руководителей министерства, минуя все публичные процедуры, систематически получают контракты от учреждений министерства. Наверняка это совпадение. И его могла бы заметить первый заместитель министра социальной политики края Наталья Владимировна Колягина. Она является непосредственным руководителем Ольги Витальевны Гилевой. Но эти вопросы почему-то Гилевой ни сам министр, ни первый заместитель не задавали...

Утюги, чайники, мультиварки, тостеры, кое-какая медтехника – тонометры.Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Была еще одна компания — ООО «МАКСИМА» и ее представитель в Красноярском крае Денис Юрьевич Михиенко. Они стали чуть ли не крупнейшими поставщиками бытовой техники для учреждений социальной политики края. На сайте госзакупок эти договоры отсутствуют, потому что учреждения то ли сами, не сговариваясь, то ли по указке от Министерства, все договоры с компанией «МАКСИМА» и предпринимателем Денисом Михиенко заключали, минуя публичные процедуры. Кто такой Денис Михиенко? Это теперь будут выяснять правоохранительные органы. Они же теперь изучают и другие закупки министерства.

КОММЕНТАРИЙ

«Честность, усердие и сердечность»

Дмитрий Басуев, председатель Красноярского городского Совета ветеранов:

- Обидно и за ветеранов, и за то, что у нас работают такие чиновники. На слуху разные скандалы с коррумпированными чиновниками, но это запредельный цинизм, и подобных фактов в крае и городе до этого я не припомню. Как вообще можно купить непригодную технику - на День Победы?! Ветераны, на самом деле, - люди очень благодарные, некоторые соцработники, которые за ними приходят ухаживать, – можно сказать, члены их семей. Теперь представьте, что они должны были почувствовать, получив на День Победы сломанный чайник. Знаете, в Китае у каждого чиновника в кабинете висит три иероглифа – честность, усердие и сердечность. Нашим эти простые, но глубокие слова тоже надо взять на вооружение.

Примечание: все вышеизложенное является версией следствия, точку в громком деле поставит суд.