Суд отправил под домашний арест чиновниц, обобравших ветеранов Великой Отечественной

В Красноярске суд избрал меру пресечения для двух экс-чиновниц минсоцразвития Красноярского края, которые подозреваются в крупных хищениях. На скамье подсудимых Наталья Колягина - бывший первый замминистра, и Ольга Гилева – бывший начальник отдела по делам ветеранов. Обе они, по информации СК и ФСБ, обставили квартиры бытовой техникой, которая предназначалась для ветеранов Великой Отечественной войны, как подарок ко Дню Победы.

Чиновники обобрали ветеранов..

Напомним, по данным силовиков, чиновницы заключили 25 контрактов на покупку подарков с аффилированной фирмой, принадлежащей родственнику Гилевой. Контракты были мелкими, каждый на сумму до 100 тысяч рублей, - чтобы избежать процедуры торгов. Однако общая сумма их достигла 2,3 миллионов рублей. Затем, чтобы отвести глаза проверяющим, чиновницы на 100 тысяч купили мелкую бытовую технику – мультиварки, тостеры, утюги и чайники. Большую часть из оставшихся 2,2 миллионов рублей чиновницы «попилили», а на какую-то сумму купили быттехнику для квартир, в которых живут. Следствие подозревает, что заводилой в команде была Наталья Колягина (ранее она занимала пост начальника отдела по делам ветеранов, а потом ушла на повышение).

- Я прошу суд оставить меня под домашним арестом, - в суде Центрального района Красноярска 40-летняя Колягина не скрывает слез, - у меня астма, сыну всего 16 лет – как он один? Мама у меня на иждивении пожилая… Я клянусь помогать следствию.

Скромные джинсы и белый свитер, - в суд бывшую чиновницу привели из СИЗО и вид у нее более чем безобидный. Но прокурор считает, что на свободе Колягина может оказать давление на свидетелей.

- Сожитель Колягиной продолжает работать в министерстве соцполитики, через него она может оказывать давление, - настаивает прокурор, требуя заключить подозреваемую под стражу на 2 месяца.

Наталья Колягина, бывший первый замминистра социальной политики Красноярского края.

Адвокат Колягиной, естественно, против и говорит, что 2 миллиона 100 тысяч рублей подозреваемые якобы уже вернули в бюджет, а 26 октября Колягина уволилась. Доказательств возврата суммы адвокат пока не предоставила.

Что касается 39-летней Гилевой, то и у нее ситуация не лучше. Правда, как рассказали в следствии, она начала давать признательные показания. В зале суда Гилева ведет себя более сдержанно: в истерике не заходится, но слез все-таки сдержать не может.

- Надеюсь, суд во всем разберется, - плачет Гилева, рассказывая корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск о своей позиции в ожидании суда. – У меня двое детей 14 и 16 лет…

Заседание проходило в Центральном районном суде КрасноярскаФото: Ася ЖУКОВА

Судье Гилева заявляет, что активно сотрудничает со следствием и ни от чего не отказывается.

- Я согласна, что причастна к преступлению. Следствие идет уже полгода, и никуда я не делась за это время, - убеждает судью Гилева. – В министерстве я не работаю с 29 мая этого года и связей никаких там не имею. А деньги в бюджет, действительно возвращены. Их вернуло ООО «Ника» еще 24 мая, до начала следствия.

Адвокат Гилевой просит о домашнем аресте. Однако прокурор настаивает на том, что и Гилева может оказать давление на свидетелей.

- Домашний арест невозможен. Свидетелем по делу является муж Гилевой, он живет вместе с не, - аргументирует требование прокурор. – А он еще даже не опрошен…

Судья Галина Агапова приняла решение не отправлять Колягину в СИЗО, оставить под домашним арестом до 7 января. Гилеву тоже отправили под домашний арест.

В отношении обеих чиновниц возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). Каждой из них грозит до 10 лет лишения свободы.

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Обыски в минсоцполитики Красноярского края обернулись скандальным уголовным делом. В поле зрения сотрудников краевого СК и ФСБ попали две чиновницы, которых силовики подозревают в крупных хищениях. (Подробности)