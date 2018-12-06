Все лучшее себе: чиновники из министерства соцполитики обирали ветеранов три года

Опухшие от слез, простоволосые, в скромных трикотажных кофточках… Крупных чиновниц (понятно, бывших) министерства соцполитики края на суде было не узнать.

«Человечнее надо быть»

Напомним, экс-замминистра Наталью Колягину и руководившую отделом по делам ветеранов Ольгу Гилеву подозревают в крупных хищениях. В том, что в 2018-м году за 2,2 миллиона, предназначенные на покупку подарков ветеранам к 9 мая, они обставили свои квартиры. Остальное поделили. А на 100 тысяч набрали ширпотреба для пенсионеров – для отвода глаз. Причем Гилева завела семейный подряд. В рамках госпрограммы края «Развитие социальной поддержки граждан» с фирмой, которой руководили родственники 39-летней чиновницы, было заключено 25 госконтрактов. Каждый – на сумму до 100 тысяч – чтобы избежать торгов.

При обыске в квартирах и на дачах чиновниц нашли бытовую технику, предназначенную для ветерановФото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Обе попали по уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст.159, часть 4). На суде Колягина клялась в своей невиновности: «Я верю, во всем разберутся. У меня астма, мама на иждивении, сын 16 лет – как он один?». Гилева признавала: да, причастна, но деньги в бюджет уже вернула. В итоге их отпустили под домашний арест.

- Посмотрим, что напишут СМИ, - поняв, что в СИЗО больше не вернется, Ольга Гилева не скрывала радости. – А вы откуда, из «Комсомолки»? Любимое – в кавычках – издание. Почему? Че-ло-веч-нее надо быть!

Схема отрабатывалась годами

Спустя месяц громкая история о хищениях в министерстве получила шокирующий приквел. 3 декабря стало известно: возбуждено еще одно уголовное дело (статья та же – «Мошенничество»). Правда, ПО ФАКТУ случившегося. Подозреваемые еще не обозначены. А вот суть дела.

Как выяснилось, в 2016-2017-м годах в министерстве проворачивали… ту же схему. На деньги, выделявшиеся на подарки ветеранам, чиновники радовали себя любимых. (Еще раз подчеркнем: пока ни о каких конкретных лицах речь не идет).

Ольга Гилева (в голубом) и ее адвокатФото: Ася ЖУКОВА

- Получилось, первое дело возбудили после проверки ФСБ, - рассказала «Комсомолке» замначальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры края Елена Жигалова. – А второе – после нашей. Еще в декабре прошлого года в прокуратуре была запланирована проверка министерств, в том числе минсоцполитики. Начали исследовать документы за 2016-2017-й годы. И установили: министерством практикуется заключение контрактов на покупку бытовых товаров, которые позиционировались как подарки ветеранам. Сумма контрактов была разбита. То есть в день могли заключить двадцать. Причем с одним и тем же поставщиком. Суммируем сумму, выходит 2 миллиона. Получается, это уход от конкурентных способов размещения заказа. Практиковалось такое массово.

Как результат: в рамках все той же программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» за два года купили подарков на 3 миллиона рублей - через госконтракты с фирмой «Максима».

По бумагам все было четко – не подкопаешься. Но, когда данные проверили в УФАС и службе финансово-экономического контроля в сфере закупок края, обнаружилось: сведения об ассортименте и обстоятельствах покупок - сомнительные.

Стоимость контрактов на подарки ветеранам – 2,3 миллиона рублейФото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

К примеру, в документах прописано: к 9 мая для ветеранов Великой Отечественной закупили двадцать смарт-чайников Bosch. Зачем пожилым людям утварь с управлением через мобильный телефон, конечно, вопрос.

Дело в другом: пояснить, кому она вручалась, чиновники не смогли, рассказывают в прокуратуре. Где эта улица, где этот дом, какому ветерану передали, когда? Все вопросы остались без ответов. Чиновники божились: за товаром выезжали, получали, старикам отвозили. Но… конкретики никакой.

Объяснения представителя компании «Максима» - выдались более откровенными.

- Когда контрагент представил всю первичную документацию, оказалось: данные отличаются, - сообщили в прокуратуре.

Что дальше? В ближайшее время два дела будут соединены в одно производство (это поможет ходу расследования), установят подозреваемых.

Вероятно ли, что это будут одни и те же должностные лица? Такого в прокуратуре не исключают. Но призывают не торопиться с выводами. Ведь та же Ольга Гилева, к слову, возглавила отдел только в нынешнем году. В 2016-2017-м обязанности руководителя исполняла Наталья Колягина.

- Точку ставить рано еще рано, но признаки преступления, безусловно, усматриваются, - заключают представители прокуратуры. – Напомним, санкция по статье – до 10 лет. Со штрафом – до миллиона рублей. Запланированы мероприятия по проверке деятельности министерства и в более ранние периоды.

P.S. В целом же вырисовывается любопытная картина. Когда в министерстве шла прокурорская проверка, чиновники везли в свои квартиры отжатые у ветеранов подарки. Их потом и нашли при обысках. Откуда бы такое бесстрашие?

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