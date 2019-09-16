«Почему никто не проснулся?»: пожарные эксперты о гибели в огне прокурора Лесосибирска и его семьи

- Как такое может быть? Так крепко все спят, что из восьми человек никто не проснулся от дыма и огня. Третий этаж не 23-й, шансов на спасение уйма, - соцсети гудят. Трагедия в Красноярске, где в огне погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов вместе с семьей (двумя сыновьями, женой, ее сестрой, супругом и детьми) для многих стала потрясением. Четверо взрослых и четверо детей, всего пожар унес жизни восьми человек.

Напомним, 35-летний Василий Федорцов со своими домашними возвращался с отдыха на море. По пути домой (а от Лесосибирска до Красноярска больше 200 километров) остановились у родных, в пятиэтажке на улице Гусарова. Поздно вечером - ориентировочно около половины одиннадцатого – случилась беда. Из-за электрокамина «закоротило» проводку. Говорят, его включили, потому что в квартире было прохладно, не успели дать отопление.

Предварительно: от включенного электрокамина коротнуло проводку.Фото: Мария ЛЕНЦ

По дому начал расползаться едкий дым. Но хозяева и гости уже спали. Есть данные, что соседи слышали крики детей, вызвали пожарных. Но, когда те приехали, было уже поздно. Но все это – подчеркнем – пока предварительная версия. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Как так должно гореть, что из восьми человек в такой маленькой квартирке на третьем этаже никто не спасся? – соцсети не верят, что криминального следа здесь нет. - Много знал прокурор или китайцам запрещал лес вывозить?

Восемь человек легли спать и задохнулись, почему никто не проснулся?

- Конечно, такое быть могло, - подтвердил наш эксперт по пожарной безопасности, исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Александр Старостин. – Как можно лечь спать и задохнуться? В современных материалах отделки используется достаточно много пластиков. При их горении выделается большое количество элементов, которые вызывают при вдохе спазм дыхательной мускулатуры. Вдохнув такой дым, через пару-тройку вздохов человек уже не в состоянии сделать следующий. Потому что – повторюсь – спазмируется дыхательная мускулатура.

Светлая память! Фото: сайт прокуратуры, Мария ЛЕНЦ.Фото: Мария ЛЕНЦ

Люди во сне неспособны чутко реагировать на раздражители органов обоняния, плюс реакция не такая быстрая. Поэтому вполне возможно, что произошло отравление продуктами горения, которое привело к летальному исходу. Наполнение ими объема квартиры/дома происходит быстро. Если, например, ребенок первым проснулся, заплакал, родители просто могли не успеть отреагировать.

Как предупредить подобные ситуации?

- В большинстве случаев причиной пожара становится неосторожное обращение с огнем или электроприборы/проводка, - отмечает Максим Винтер, председатель комиссии по пожарной безопасности «Деловой России». – Чаще всего люди гибнут в жилом фонде.

Что касается проводки, все мы понимаем: существует жилье, которое построено при Советском Союзе. Там она менялась достаточно давно. Часто выполнена из алюминия. На тот момент медных проводок не было.

Сегодня эксплуатация приборов, которые влияют на нагрузку сети, возрастает в геометрической прогрессии. Чайники, микроволновки, фены, и это все на одну-две линии, которые были сделаны под те нужды, того потребителя, еще при СССР. В многоквартирном доме приборов было в сотни, а то и в тысячи раз меньше. На одну квартиру телевизор плюс еще один-два.

Трагедия случилась в воскресенье, 15 сентября, поздно вечером.Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас если не вы нагрузили сеть, это сделал ваш сосед. А пожар может возникнуть у вас или, например, в подъезде. Как этого можно избежать?

Собственник жилья должен вызвать электролабораторию. Она измерит сопротивление изоляции. И выдаст отчет о состоянии проводки в квартире. Стоит это недорого. Лабораторий на территории России достаточно. Можно ли это сделать самостоятельно? Человек, конечно, может купить прибор, но окупится это или нет, неизвестно. К тому же нет гарантии, что человек правильно поймет показания.

Лучше посмотреть щиток, что там с проводкой? Если она алюминиевая, в 90% случаях я бы ее поменял на более современную, с большим сечением кабеля.

Теперь о новых домах. Конечно, мы идем в ногу со временем. И в новых жилых домах уже ставят систему отключения напряжения при перегрузках сети. Все делается автоматически и защищает жильцов.

Датчики дыма, могли ли они спасти людей?

- Есть датчики дыма, автоматические пожарные сигнализации, но нет требований по обязательной их установке в квартирах и частных домах, - продолжает эксперт по пожарной безопасности Александр Старостин. - Для предприятий оно есть. А в прочих случаях – на усмотрение владельцев. И, к сожалению, многие считают, что это не нужно, лишняя трата денег, неудобство в обслуживании. Поэтому у нас в отличие от многих стран датчики не получили широкого распространения.

Знакомые вне себя от горя.Фото: Мария ЛЕНЦ

Тогда как устройства абсолютно автономны, стоят совсем немного. Это датчики, работающие от батареек, которые можно самостоятельно прикрутить к потолку двумя саморезами. Раз в год в них нужно менять батарейки, и все. Однако многие считают, что это излишне, с ними ничего не случится.

Но системы улавливают дым еще в той фракции, в которой человек его не видит, иногда даже не чувствует запаха. После чего срабатывает сирена с большой мощностью и пронзительным звуком.

Ее слышно не только в этом помещении, но и в соседнем. Поэтому, как минимум, взрослого она разбудит, привлечет внимание к помещению, позволит обнаружить возгорание в начальной стадии, когда еще нет большого распространения, либо поможет начать своевременную эвакуацию из здания.

Если бы датчики были в той квартире, у людей был бы шанс спастись. По поводу стоимости и доступности – приведу простой пример. Буквально недавно купил себе на дачу такие датчики, комплект из трех штук вместе с батарейками обошелся в 700 рублей.

Как поставить оповещатель, датчик дыма?

- Все просто: приходишь, покупаешь и крепишь самостоятельно (это очень просто) или приглашаешь специалистов, - рассказали в компании «Август», реализующей пожарное оборудование и инвентарь в Красноярске. – Кстати, сегодня мы говорили со своими сотрудниками об этой трагедии. И сошлись в одном: если бы в квартире был извещатель, это могло бы все изменить.

Представьте, вы спите, у вас начинает «орать» извещатель. Он издает очень громкие пронзительные. Вы 100%-но проснетесь, успеете выйти из дома.

Сейчас пожарные извещатели в квартиру частные лица практически не покупают, точнее, это бывает очень редко. Так, к примеру, за сентябрь у нас было три случая таких продаж. Извещатели бывают разные. Обычно берут самые дешевые – он стоит 250 рублей. Организации приобретают чаще в разы.

Насколько я знаю, в новых домах извещатели стоят везде, но люди их массово снимают, потому что садится батарейка, он начинает постоянно пищать, раздражают жильцов.

КОНКРЕТНО

Внимание, проводка!

Как исключить пожар, который может произойти от неисправной проводки? Нужно время от времени осматривать саму проводку и устройства: розетки, гнезда, переходники, розетки, удлинители, разветвители, выключатели.

На что нужно обратить внимание?

- провода или участки проводов греются;

- повреждение изоляции проводов;

- искрение в электроустановочных изделиях, в разъемниках;

- наличие на разъемных устройствах следов горения (копоти);

- наличие запаха горелой пластмассы или резины;

- звук потрескивания в разъемных устройствах;

- изменение цвета проводов

СПРАВКА «КП»

Василий Владимирович Федорцов родился в 1983 году. Был женат, воспитывал двоих сыновей. В органах прокуратуры с 2006 года. Начинал прокурорскую деятельность в должности помощника Боготольского межрайонного прокурора. С октября 2010 года по 29 апреля 2019 года работал прокурором Пировского района. Позже приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен на должность прокурора Лесосибирска.

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