Дело о гибели 8 человек в пожаре в Красноярске будет расследовать центральный аппарат СК

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-16T11:17:13+03:00

На место уже выехали следователи-криминалисты из ГУ СК России

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Расследовать дело о ночном пожаре в Красноярске будет расследовать центральный аппарат СК. Об этом сообщили в ведомстве.

На место уже направляются следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ. Они будут выяснять точную причину пожара и причины, почему это произошло. На данный момент, в качестве главной версии ЧП специалисты рассматривают короткое замыкание. Однако, уголовное дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, в ночь на 16 сентября в жидом доме на Гусарова, 23 произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек, из них 4 ребенка. В огне погибла семья прокурора Лесосибирска Василия Федорцова, - жена и двое сыновей. Василий вместе с ними накануне вернулся с моря. По дороге в Лесосибирск решили заночевать у сестры, где и произошло ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU