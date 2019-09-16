Дело о гибели 8 человек в пожаре в Красноярске будет расследовать центральный аппарат СК
Расследовать дело о ночном пожаре в Красноярске будет расследовать центральный аппарат СК. Об этом сообщили в ведомстве.
На место уже направляются следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ. Они будут выяснять точную причину пожара и причины, почему это произошло. На данный момент, в качестве главной версии ЧП специалисты рассматривают короткое замыкание. Однако, уголовное дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Напомним, в ночь на 16 сентября в жидом доме на Гусарова, 23 произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек, из них 4 ребенка. В огне погибла семья прокурора Лесосибирска Василия Федорцова, - жена и двое сыновей. Василий вместе с ними накануне вернулся с моря. По дороге в Лесосибирск решили заночевать у сестры, где и произошло ЧП.
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ИСТОЧНИК KP.RU