Оказались в ловушке. Погибшие при пожаре в Красноярске прокурор и его семья не смогли открыть дверь

Названа причина ночного пожара в Красноярске, в котором погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов и его семья, всего восемь человек, четверо взрослых и четверо детей.

В ходе брифинга, который прошел накануне, 16 сентября, первый вице-мэр Владислав Логинов сообщил: трагедия случилась, потому что не сумели отпереть входную дверь. По сути, люди очутились в ловушке.

Все произошло 15 сентября около одиннадцати часов вечера. 35-летний Василий Федорцов с женой и двумя сыновьями возвращался с отдыха на юге. По пути домой (а от Лесосибирска до Красноярска больше 200 километров) заехали к сестре супруги, она жила в пятиэтажке на Гусарова с мужем и детьми. Легли спать, и тут закоротило проводку. По одной из версий (ее озвучили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск знакомые погибшей семьи) в квартире было прохладно, включили электрокамин – сеть не выдержала.

Трагедия на Гусарова унесла жизни восьми человек.Фото: Мария ЛЕНЦ

Другую версию назвали вчера в мэрии Красноярска. Есть данные, что люди задохнулись, потому что не смогли открыть дверь. Она была заперта изнутри, открывалась только ключом. И «приехавшие гости» не сумели ее отпереть. Темнота, дым, паника. Поэтому случилась беда.

По словам вице-мэра, проводка в доме в порядке, по-видимому, всему виной человеческий фактор. Квартира сдавалась, ее хозяин сейчас в Ачинске, за состоянием жилья он не следил.

Между тем отметим, согласно версии следствия, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

По одной из версий, причина трагедии - короткое замыкание.Фото: Мария ЛЕНЦ

Гибель прокурора и его семьи несколько дней активно обсуждают в соцсетях.

- Какой камин они включили? – пишут пользователи. – В том доме на Гусарова отопление дали 13 сентября.

- Дать-то дали, но стояки были чуть теплые, - парируют знакомые с ситуацией люди.

Напомним, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Случившееся потрясло многих.Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит соболезнования родным и друзьям погибших. Светлая память!

СПРАВКА «КП»

Василий Владимирович Федорцов родился в 1983 году. Был женат, воспитывал двоих сыновей. В органах прокуратуры с 2006 года. Начинал прокурорскую деятельность в должности помощника Боготольского межрайонного прокурора. С октября 2010 года по 29 апреля 2019 года работал прокурором Пировского района. Позже приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен на должность прокурора Лесосибирска.

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