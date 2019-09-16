2019-09-16T06:58:40+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после пожара в Красноярске, в котором погибли восемь человек

Возгорание произошло в доме на улице Гусарова
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Пожар случился в 2 часа ночиПожар случился в 2 часа ночиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске ночью на улице Гусарова произошел пожар. Огонь унес жизни 8 человек, среди пострадавших есть дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Происшествие случилось в 2 часа ночи в панельной пятиэтажке на улице Гусарова. Очаг возгорания находился на третьем этаже в трехкомнатной квартире. В общей сложности огонь распространился на площади 40 квадратных метров.

Фото: Мария ЛЕНЦ

По информации СК в квартире проживала семья с двумя детьми, к которым на выходные приехали родственники.

Специалисты называют возможной причиной пожара короткое замыкание. Также рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем.

Пожарным удалось ликвидировать огонь в 03:36 Фото: Мария ЛЕНЦ

Пожарным удалось ликвидировать огонь в 03:36Фото: Мария ЛЕНЦ

Пожарным удалось ликвидировать огонь в 03:36 по местному времени. На месте происшествия работают сотрудники Госпожнадзора и следователи СК. Проводится экспертиза.

Как сообщает источник «КП»-Красноярск в Лесосибирске, в пожаре погиб прокурор Лесосибирска Василий Владимирович Федорцов.

По факту пожара ГСУ СК России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Пожарным удалось ликвидировать пламя в 03:36. На месте происшествия работают сотрудники Госпожнадзора. (подробности)

В Красноярске пожар, унесший жизни детей, случился из-за короткого замыкания

Пока основной версией пожара называют короткое замыкание электропроводки. Специалисты предполагают, что проводка была старой и не выдержала высокого напряжения, которое случилось в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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