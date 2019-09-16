СК возбудил уголовное дело после пожара в Красноярске, в котором погибли восемь человек

В Красноярске ночью на улице Гусарова произошел пожар. Огонь унес жизни 8 человек, среди пострадавших есть дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Происшествие случилось в 2 часа ночи в панельной пятиэтажке на улице Гусарова. Очаг возгорания находился на третьем этаже в трехкомнатной квартире. В общей сложности огонь распространился на площади 40 квадратных метров.

По информации СК в квартире проживала семья с двумя детьми, к которым на выходные приехали родственники.

Специалисты называют возможной причиной пожара короткое замыкание. Также рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем.

Пожарным удалось ликвидировать огонь в 03:36Фото: Мария ЛЕНЦ

Пожарным удалось ликвидировать огонь в 03:36 по местному времени. На месте происшествия работают сотрудники Госпожнадзора и следователи СК. Проводится экспертиза.

Как сообщает источник «КП»-Красноярск в Лесосибирске, в пожаре погиб прокурор Лесосибирска Василий Владимирович Федорцов.

По факту пожара ГСУ СК России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

СК прокомментировал ситуацию с пожаром на Гусарова 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске при пожаре в пятиэтажке погибли дети

Пожарным удалось ликвидировать пламя в 03:36. На месте происшествия работают сотрудники Госпожнадзора. (подробности)

В Красноярске пожар, унесший жизни детей, случился из-за короткого замыкания

Пока основной версией пожара называют короткое замыкание электропроводки. Специалисты предполагают, что проводка была старой и не выдержала высокого напряжения, которое случилось в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть. (подробности)