«Только вернулись из Таиланда»: в ночном пожаре в Красноярске погибла семья прокурора

Обычная пятиэтажка на Гусарова,23 в Красноярске. Глубокой ночью 16 сентября здесь случился пожар, в котором в одночасье погибли две семьи – четверо взрослых и четверо детей. В районе третьего этажа зияет обожженный провал, - квартира, где находились люди, выгорела полностью, соседние окна закоптило. Казалось бы, пламя должно было переполошить весь дом. Но… соседи в один голос говорят: «Ничего не слышали, - ни хлопков, ни запаха». В огне погибла семья прокурора Лесосибирска Василия Федорцова, - жена, двое сыновей. Федорцов вместе с ними накануне вернулся из Таиланда. По дороге в Лесосибирск решили заночевать у сестры, - перевести дух после полета, рассказать об отдыхе.

Пожар унес жизни 8 человекФото: Мария ЛЕНЦ

- Несчастье страшное, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник в Лесосибирске. – Василий Владимирович с семьей только что прилетел из Таиланда. Остался ночевать в Красноярске у сестры. А потом собирались вернуться в Лесосибирск. И вот такое произошло. Говорят, там в квартире отопление еще не дали, включили камин, вот сеть и не выдержала. В пожаре погибли все – сам прокурор, его супруга, двое сыновей. И семья сестры. Он сам у нас недавно, назначили несколько месяцев назад. И все же очень жаль, очень.

Предварительная причина пожара: короткое замыканиеФото: Мария ЛЕНЦ

СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- Соседи вызвали пожарных, которые проникли в квартиру, где обнаружили тела восьми человек, - рассказали об обстоятельствах пожара в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю. - Предварительная причина пожара - короткое замыкание, рассматривается также версия о неосторожном обращении с огнем. В настоящее время на месте работают следователи, специалисты других ведомств, которые устанавливают точную причину пожара и обстоятельства произошедшего.

СК возбудил уголовное дело по факту пожараФото: Мария ЛЕНЦ

СПРАВКА «КП»

Василий Владимирович Федорцов родился в 1983 году. Был женат, воспитывал двоих сыновей. В органах прокуратуры с 2006 года. Начинал прокурорскую деятельность в должности помощника Боготольского межрайонного прокурора. С октября 2010 года по 29 апреля 2019 года работал прокурором Пировского района. Позже приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен на должность прокурора Лесосибирска.

За помощь в подготовке публикации благодарим «Лесосибирскую Городскую Телерадиокомпанию».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

СК прокомментировал ситуацию с пожаром на Гусарова 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СК возбудил уголовное дело после пожара в Красноярске, в котором погибли восемь человек

Специалисты называют причиной пожара короткое замыкание. Также рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем. (подробности)

В Красноярске при пожаре в пятиэтажке погибли дети

Пожарным удалось ликвидировать пламя в 03:36. На месте происшествия работают сотрудники Госпожнадзора. (подробности)

В Красноярске пожар, унесший жизни детей, случился из-за короткого замыкания

Пока основной версией пожара называют короткое замыкание электропроводки. Специалисты предполагают, что проводка была старой и не выдержала высокого напряжения, которое случилось в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть. (подробности)