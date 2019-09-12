«Всех под «канатку» - у нас такого нет!» СК проверяет школу, где ученика «травили» из-за прически

Руки прочь от мальчика, - под таким девизом вот уже несколько дней в соцсетях идет масштабная кампания по «защите» школьника из Красноярского края Петра И.* Напомним, четверокласснику в школе сделали замечание: отстраним от занятий, если не приведешь в порядок прическу. На голове у паренька обычный хипстерский пучок, - стрижку «man bun» в мире сегодня носят миллионы мужчин. В том числе и кумир Пети, футболист Златан Ибрагимович. Вот мальчишка и постригся так же, как любимый футболист.

Казалось бы, рядовой, в общем-то, случай: ну, сделали замечание в школе – что такого? Через это проходил, наверное, каждый взрослый. Тем не менее, в интернете началась форменная истерика. И, - о, великая сила соцсетей, - о Пете теперь не говорит только ленивый. Обвинения в адрес школы звучат и с высоких трибун, и на кухнях квартир. Информационное цунами, кажется, не остановить.

Оказывается, модные "узелки" в школе - вне устава?Фото: Ольга АДЛЕР

- Возникает вопрос: что же творится в сфере образования в крае? Где власть? Спит, пока самодуры разваливают последние остатки уважения к школе? Или, если чиновники возрастные, то все, всех и вся пытаются под себя перекроить? – высказал позицию Александр Малькевич, председатель комиссии по СМИ общественной палаты России.

В школе идут масштабные проверки. Учителей подозревают в травле подростка. Проверяет прокуратура, Следственный комитет, городское управление образования, - в общем, система встала на защиту Петра по полной программе. Наотмашь. Директор общаться отказывается, но ранее нам удалось поговорить с ней. И конфликт несколько прояснился.

Всех под «канатку» - у нас такого нет!

В школе уверяют: никакой травли или расправы над ребенком не чинили. Более того, и сегодня многие ребята здесь ходят с прической «undercut».

- Мы только рекомендуем, но это общий формат. Всех под «канатку», у нас такого нет! Мы же тоже люди, - говорит директор школы. – У кого-то из детей полудлинные волосы, у кого-то выбрит висок, челка - все равно мы считаем, это классика. Конечно, крест на все стрижки мы не ставим, но привести в единый стиль мы должны. В прошлом году дети ходили зеленые, синие, розовые. Даже начальные классы! Мы задаем вопросы, они отвечают: «А мне родители разрешают!» В августе мы приняли решение ввести изменения в положение, привести внешний вид школьников к единообразию. Выносили вопрос на родительское собрание. Спрашивали: вы согласны? – Да! У нас единая форма – жилеты. И что получается? Форму с эмблемой надел, а на голове непонятно что. Тогда уже не должно быть единой одежды, ничего. Эмблему мы разрабатывали, заказали отшив формы.

Правила школыФото: Ольга АДЛЕР

Не перегибать!

В минобразования Красноярского края историю тоже подробно изучают. Директору направили предостережение с требованием пересмотреть положение о внешнем виде учащихся. Министр образования Светлана Маковская заявила, что школа имеет право установить единые требования к форме. А вот с прическами – нет.

- У нас в крае более 346 тысяч учеников и все абсолютно разные, - говорит Маковская. – Надо понимать, что в период переходного возраста ребята выражают свою индивидуальность путем нестандартных причесок, порой, экстремального цвета волос. Таких учеников у нас много, среди них есть и круглые отличники, победители олимпиад, одаренные дети.

Положение о внешнем виде приведут в соответствие с законом. К слову, родители ученика встретились с Маковской и заявили, что н е заинтересованы в том, чтобы история получила такой резонанс в СМИ. Впрочем, и школа тоже. Все понимают, что такая шумиха не идет на пользу ребенку. Кому нужен был этот хайп? Уж точно не Пете. Конечно, сейчас эти, в общем-то, абсолютно очевидные аргументы многие могут не услышать. Проверки, которых, как мы уже сказали, здесь сейчас немало, установят истину.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются мальчик и его родители, учитель и директор школы, - рассказала официальный представитель краевого СК Ольга Дегидь. - Следователям предстоит установить правомерность требований представителей щкольной администрации, а также рассмотреть вопрос о возможном превышении их должностных полномочий.

В школе проводит проверку СКФото: Ольга АДЛЕР

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Поставнев, руководитель департамента психологии института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, специалист по конфликтологии:

- Ребенок – сторона конфликта, которая, по сути, не обладает никаким ресурсом для разрешения подобных противостояний. И он – лицо зависимое, которое, в конечном счете, в такого рода противостояниях всегда оказывается пострадавшей стороной. Все это точно ему не на пользу! Не на пользу, что, возможно, уволят директора, не на пользу, что создана напряженная ситуация и вокруг него лично, и вокруг его семьи, - все это, действительно, для него плохо. Однако сама ситуация сигнализирует о недостаточном профессионализме лиц, которые вовлечены в тако е противостояние. Педагог в норме обязан представлять эффекты, которые он производит своими педагогическими действиями, должен понимать, хотя бы отчасти, особенности ребенка, его реакцию. Также это звоночек о высоком напряжении, которое в конкретном регионе в этой сфере имеется. Оно мало отношения имеет именно к этому ребенку, но выхлестывается в публичное поле и, в конечном итоге, влияет именно на него.

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