Хотите, как на Потемкине? Кадеты из Железногорска взбунтовались из-за сушек с червями

С виду обычная сушка, а в ней – живые черви. Выпечку с опарышами внутри на днях получили на обед кадеты из железногорского корпуса (это закрытый город-спутник Красноярска). И взбунтовались, отказались от еды.

Об этом сообщили журналистам родители кадет.

- Последние три года дети буквально учатся впроголодь! – огорошили они представителей СМИ. – А с началом нового учебного года ситуация стала катастрофической. К примеру, детям выдали на обед граммов 80 ленивых голубцов и столько же салата из моркови с сыром.

А вы бы наелись? Фото: Татьяна ФИРСОВА.

Причем в меню заявлено одно, а кормят совершенно другим. А теперь вот и вовсе «угостили» червяками. Благо живность вовремя разглядели, партию изъяли. Хорошо, воспитатели идут навстречу, отпускают парней обедать и ужинать в город. А что же руководство?

Видите? Фото: Татьяна ФИРСОВА.

Действительно, ситуация сложилась дикая, считает директор корпуса Владимир Войнов. Только с недавних пор за питание воспитанников ответственности он не несет.

Кто несет? Краевое бюджетное учреждение «Центр питания». Оно кормит больше полусотни организаций, среди которых и кадетский корпус. Выходит, нагрузка оказалась непосильной?

- Была острая недостача продуктов, - продолжает Владимир Войнов. – Не всегда их просто привозили. То хлеба не было, то вместо пирожков хлеб везли, печь было просто некому.

До мая 2016 года рацион кадет составляли, исходя из их усиленной физической нагрузки. А потом появился краевой закон, и в тарелки начали накладывать, как обычным школьникам.

Тогда родители пытались протестовать. Сам директор не раз выходил на «Центр питания»: по вашему меню мы недокармливаем кадет. Отказывался его согласовывать.

Обращение директора. Фото: стоп-кадр "Муниципальное телевидение. Железногорск".

Последней каплей стала история с червяками в сушках. После нее дело сдвинулось с мертвой точки. Состоялся разговор с представителями центра.

- В тот же день учащиеся получили полноценный обед и ужин, - заявляет Владимир Войнов. – Продукты завезли. А с понедельника переходим на меню, которое составляли мы. В нем количество продуктов гораздо больше. На такое меню ребята не жаловались.

Непонятно одно: почему для этого понадобилось ждать сушек с червями?

- Хотите, как на «Потемкине»? – комментируют в соцсетях – Кадеты, наша элита, и вот этот вот все… Какой стыд!

КОММЕНТАРИЙ

Юрий ШВЫТКИН, депутат Государственной Думы

Со слов родителей учащихся кадетов, порции питания не соответствуют норме, горячее не докладывают, вместо заявленных в меню блюд дают совершенно другие. Ученики постоянно голодные и рассказывают родителям, что качество блюд оставляет желать лучшего. Как рассказывают родители, продолжается это уже три года. Последней каплей терпения стали черви, обнаруженные в сушках.

Сделал соответствующие депутатские запросы на имя Министра образования края и Прокурора Красноярского края, а также связался в телефонном режиме по данному вопросу с Министром образования Красноярского края. Некоторые выше заявленные факты уже нашли своё подтверждение ! Есть и серьезные вопросы к поставщику продукции! Разбирательство продолжается, держу ситуацию на контроле.

За помощь при подготовке публикации благодарим паблик «Муниципальное телевидение. Железногорск».