Хотите, как на Потемкине? Кадеты из Железногорска взбунтовались из-за сушек с червями
С виду обычная сушка, а в ней – живые черви. Выпечку с опарышами внутри на днях получили на обед кадеты из железногорского корпуса (это закрытый город-спутник Красноярска). И взбунтовались, отказались от еды.
Об этом сообщили журналистам родители кадет.
- Последние три года дети буквально учатся впроголодь! – огорошили они представителей СМИ. – А с началом нового учебного года ситуация стала катастрофической. К примеру, детям выдали на обед граммов 80 ленивых голубцов и столько же салата из моркови с сыром.
А вы бы наелись? Фото: Татьяна ФИРСОВА.
Причем в меню заявлено одно, а кормят совершенно другим. А теперь вот и вовсе «угостили» червяками. Благо живность вовремя разглядели, партию изъяли. Хорошо, воспитатели идут навстречу, отпускают парней обедать и ужинать в город. А что же руководство?
Видите? Фото: Татьяна ФИРСОВА.
Действительно, ситуация сложилась дикая, считает директор корпуса Владимир Войнов. Только с недавних пор за питание воспитанников ответственности он не несет.
Кто несет? Краевое бюджетное учреждение «Центр питания». Оно кормит больше полусотни организаций, среди которых и кадетский корпус. Выходит, нагрузка оказалась непосильной?
- Была острая недостача продуктов, - продолжает Владимир Войнов. – Не всегда их просто привозили. То хлеба не было, то вместо пирожков хлеб везли, печь было просто некому.
До мая 2016 года рацион кадет составляли, исходя из их усиленной физической нагрузки. А потом появился краевой закон, и в тарелки начали накладывать, как обычным школьникам.
Тогда родители пытались протестовать. Сам директор не раз выходил на «Центр питания»: по вашему меню мы недокармливаем кадет. Отказывался его согласовывать.
Обращение директора. Фото: стоп-кадр "Муниципальное телевидение. Железногорск".
Последней каплей стала история с червяками в сушках. После нее дело сдвинулось с мертвой точки. Состоялся разговор с представителями центра.
- В тот же день учащиеся получили полноценный обед и ужин, - заявляет Владимир Войнов. – Продукты завезли. А с понедельника переходим на меню, которое составляли мы. В нем количество продуктов гораздо больше. На такое меню ребята не жаловались.
Непонятно одно: почему для этого понадобилось ждать сушек с червями?
- Хотите, как на «Потемкине»? – комментируют в соцсетях – Кадеты, наша элита, и вот этот вот все… Какой стыд!
КОММЕНТАРИЙ
Юрий ШВЫТКИН, депутат Государственной Думы
Со слов родителей учащихся кадетов, порции питания не соответствуют норме, горячее не докладывают, вместо заявленных в меню блюд дают совершенно другие. Ученики постоянно голодные и рассказывают родителям, что качество блюд оставляет желать лучшего. Как рассказывают родители, продолжается это уже три года. Последней каплей терпения стали черви, обнаруженные в сушках.
Сделал соответствующие депутатские запросы на имя Министра образования края и Прокурора Красноярского края, а также связался в телефонном режиме по данному вопросу с Министром образования Красноярского края. Некоторые выше заявленные факты уже нашли своё подтверждение ! Есть и серьезные вопросы к поставщику продукции! Разбирательство продолжается, держу ситуацию на контроле.
За помощь при подготовке публикации благодарим паблик «Муниципальное телевидение. Железногорск».
ИСТОЧНИК KP.RU