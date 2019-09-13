«Прости взрослых, они не правы!» Школьника, которого учителя «травили» из-за прически, позвали в большой футбол

- Дорогой Петр*! Я Юрий Семин, тренер «Локомотива», Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и ждем тебя в «Локомотиве», Удачи тебе, все будет хорошо!

… Четвероклассника из Красноярского края Петра И.*, чью историю вот уже неделю обсуждает вся страна, позвали в большой футбол. Сам Юрий Семин, наставник знаменитых «железнодорожников», записал видеообращение в поддержку обычного парнишки из Сибири.

Поменьше экстравагантности

Четвероклассника позвали в большой футбол. Видео: Твиттер "Локомотива"

Напомним, несколько дней назад Пете сделали замечание в школе: с такой прической лучше бы учился дома, приведи себя в порядок. На голове у парня обычный хипстерский пучок, или «man bun», одна из самых популярных в мире причесок. Такую, например, носит кумир мальчика, футболист Златан Ибрагимович. Петя тоже играет в футбол, причем весьма успешно. Вот и сделал прическу как у любимого спортсмена.

Выглядит вполне симпатично.Фото: Ольга АДЛЕР

Ну и что же тут криминального? Замечание оно и есть замечание. Тем более что вскоре директор школы заявила в интервью: «Отстранять ребенка от занятий никто не собирался! Права не имеем. Просто просим, чтобы его стрижка не была такой экстравагантной». Ведь незадолго до начала года школа ввела новое правило: ученики должны быть в форме и без необычных (дреды, ирокезы и т.п.) стрижек. Родители проголосовали «за».

Остальные тоже «на стиле»

Справедливости ради: с модной стрижкой в этой школе ходит не только Петя. Парней и девчонок с разноцветными волосами нет (это тоже прописано в правилах), но тот же «undercut» у каждого второго старшеклассника. О какой расправе речь? – недоумевают педагоги.

Те самые правила.Фото: Ольга АДЛЕР

Между тем в школу уже зашли следователи и прокуратура, представители управления образования. Руководство и педагогов проверяют из-за хипстерского пучка. Масштабная кампания по защите четвероклассника от «сатрапов»-педагогов не стихает. Высказываются все: звезды, блогеры, политики.

- Где власть? Спит, пока самодуры разваливают последние остатки уважения к школе? Или, если чиновники возрастные, то все, всех и вся пытаются под себя перекроить? – выразил свое мнение Александр Малькевич, председатель комиссии по СМИ общественной палаты России.

Кто же ему запретит?

- Это только рекомендации, мы ничего не запрещаем. Всех под «канадку», у нас такого нет! - попытались оправдаться в школе. Но массовая истерия только набирала силу.

И вот кульминация: перед родителями Петра (а его мама и папа работают на заводе в соседнем городке) извинилась министр образования края Светлана Маковская. Мол, школа имеет право установить единые требования к форме. А к прическам – никак.

Школу проверяют из-за хипстерского пучка?Фото: Ольга АДЛЕР

- В период переходного возраста ребята выражают свою индивидуальность путем нестандартных причесок, порой, экстремального цвета волос, - заявила Светлана Маковская. - Таких учеников у нас много, среди них есть и круглые отличники, победители олимпиад, одаренные дети.

К таким, пожалуй, относится и Петр. Отлично рубится в футбол, его любимый урок физкультура, команда – «Манчестер Юнайтед». Мечтает о карьере в спорте.

И... первое предложение уже есть.

Понятно, избавляться от пучка, из-за которого разгорелся скандал, парень не собирается. В этом его поддерживают мама с папой и даже дедушка.

P.S. В прошлом году за свой внешний вид Петя и вовсе получил грамоту в школе – за опрятность и аккуратность. Прическу, кстати, носил ту же, «man bun». Только вот правила были другие.

МНЕНИЯ

- Ясно, что директор в этой школе - нормальный, наш, совковый человек. Судя по большинству комментариев, мы с молоком матери впитали потребность «быть как все» и ходить по линейке! Тоска берёт от такой зашоренности...

- Бедный мальчик, какой удар по психике, такой модный и сам себе приятный, а оказывается, нельзя так в школу ходить... А значение слова «нельзя» мама с папой не объяснили, потому что сами его - это слово- не знают.

- Прикольная у мальчишки прическа. Как у викинга в Скандинавии. А стрижки футболистов нашим советской закалки учителям - как серпом по сердцу. Для них это «тлетворное влияние», как партия в свое время учила. История стара, как наши школы. Отстаньте уже от ребенка. Хорошо, что он интересуется спортом.

- В школе должна быть дисциплина. Все зависит от родителей. Надо объяснять, что в таком виде на занятия не ходят. Никто его не гнобит, приведи себя в порядок. Когда я училась, всех лохматых отправляли с занятий в парикмахерскую. Сам завуч давал деньги на стрижку, и никто не возмущался. После этого стыдно было приходить лохматым. Мужчина должен быть похож на мужчину, а не на попугая Гошу.

- Так опустить ниже плинтуса наших учителей с извинениями… Кто детей учить скоро будет? Ученики учителей не ценят, ни во что не ставят, родители тоже изгаляются не от большого ума...

- Если посмотреть на ситуацию без истерик с обеих сторон, проблема намного глубже. В тех странах, где образование на высоком уровне, всегда существует жесткая система ограничений. Наши учителя (по привычке?) хотят сохранить некую элитарность советско-российского образования, но часть общества этого уже не хочет. Видимо, надо объявить некоторые школы элитными (условно), куда могут поступать только мотивированные дети, которые будут принимать и выполнять (совместно с родителями) правила игры, установленные учебным заведением.

(*Имя ребенка изменено согласно требованию законодательства)

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Руки прочь от мальчика, - под таким девизом вот уже несколько дней в соцсетях идет масштабная кампания по «защите» школьника из Красноярского края Петра И.* Напомним, четверокласснику в школе сделали замечание: отстраним от занятий, если не приведешь в порядок прическу. На голове у паренька обычный хипстерский пучок, - стрижку «man bun» в мире сегодня носят миллионы мужчин. В том числе и кумир Пети, футболист Златан Ибрагимович. Вот мальчишка и постригся так же, как любимый футболист (Подробности).

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