Следователи в Красноярском крае заинтересовались конфликтом из-за прически школьника

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-12T10:21:23+03:00

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В Красноярском крае начали доследственную проверку из-за конфликта по поводу прически школьника. Не понравился внешний вид ученика учителю. Об этой ситуации рассказали в средствах массовой информации, а позже ситуацией заинтересовались еще и следователи.

- Инцидент случился в Сосновоборской средней школе 5 сентября. Когда мальчик пришел на занятия, учитель сделал ему замечание, Позже была беседа с родителями, во время которой представители школы дали понять, что сына придется перевести на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины инцидента. Для этого проводят опросы, в том числе беседы ведут с самим мальчиком и его родителя, а также с учителями и директором школы. Следователям предстоит установить правомерность требований представителей школьной администрации. Также рассмотрят вопрос о превышении должностных полномочий сотрудниками учебного заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU