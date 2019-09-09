Сильно модный? Сиди дома! Школу обвинили в травле четвероклассника за хипстерский пучок

Четвероклассник из одной из школ Красноярского края, Петр И.* неожиданно для себя стал героем дикой, не побоимся этого слова, истории. Мальчишку пообещали отстранить от занятий в школе за… хипстерский пучок (или на языке посвященных – стрижку «man bun»).

Модный «лук» парень выбрал неслучайно. Он еще с детсада «болеет» футболом, успешно играет, собрал коллекцию кубков. Любимая команда – «Манчестер Юнайтед», игрок – Златан Ибрагимович.

Оказывается, модные "узелки" в школе - вне устава?Фото: Ольга АДЛЕР

Подражая кумиру, Петр сделал смелую стрижку. Подбрил виски, а полудлинные волосы на затылке собрал в хвостик. Причем родители оказались не против. Даже подумать не могли: из-за пучка на голове сын наживет себе проблем.

- Хотел быть похожим на футболиста Залатана Ибрагимовича, у него такая же прическа, - говорит мальчишка. - Мама даже сама меня обесцвечивала. Ходил с этой прической, наверное, год. В прошлом году снимал резинку и носил просто так. На турнирах вообще был с афрокосами, парикмахер заплетал. В этом году волосы стали мешать, и я их собрал.

Как-то не по-мужски?

И тут началось! Только переступил порог школы, получил внушение от директора: что за вид?! Дальше последовало предложение: хочешь красоваться с пучком, учись дома.

Справедливости ради: «man bun» на пике уже несколько лет. Позиций не сдает и не собирается. В разное время такую носили Бэкхем, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. А среди школьников и студентов – это, пожалуй, самая популярная прическа.

Местечковый портал, на который ссылаются педагоги.Фото: Ольга АДЛЕР

Так что парень не понял: почему Бэкхему можно, а ему нельзя? В ответ завуч по учебно-воспитательной работе Ольга Смирнова предъявила распечатку местечкового портала «Карельская Губернiя» - «Зачем современные мужчины носят ужасные хипстерские пучки?». Там прямо указывается: «узелки» на голове уж очень похожи на стрижку «Гитлерюгенд». И вообще какие-то они немужские.

«Узелок» вне закона

Чтобы разобраться, отправляемся на место.

- Что, выгнать из-за прически? – удивляется директор школы Людмила Пестова, учитель истории с 32-летним стажем.- Просто не имею на это право.

Повторимся: Петр проходил с пучком почти весь прошлый год. Что же изменилось сейчас? Как выяснилось, в августе школа решила изменить свои правила. И теперь в них четко прописано: «Запрещаются экстравагантные стрижки и прически (дреды, ирокезы и т.п.), окрашивание волос в яркие неестественные цвета».

По словам директора, отстранять от занятий ребенка никто не собирался.Фото: Ольга АДЛЕР

- А тут новый учебный год, - продолжает педагог. – Ребенок приходит с пучком один день, другой, третий. Спрашиваем, в чем дело, когда приведешь себя в порядок? Он смеется. Говорю: завтра, если так будешь себя вести, будем разбираться с родителями. На следующий день пришла не мама, а сестра: «На каком основании вы моего ребенка не пускаете?». Чтобы показать, на каком, завуч Ольга Геннадьевна взяла за его хвостик, вдруг резинка лопается, падает. Девушка начинает кричать: «Вот, вы с него резинку сорвали!».

«Кого вы тут выращиваете?»

Пока не приняли новые нормы, говорит директор, школьники красили волосы в зеленый, синий, розовый. Сейчас большинство ходит – «по уставу».

Зачем он детям? Тут у педагогов два аргумента. Единый стиль в одежде исключает неравенство. Здесь специально заказывают форменные жилетки и эмблемы.

А вот и сами правила.Фото: Ольга АДЛЕР

- Чтобы сразу было видно: это четвертая школа! Форму с эмблемой надел, а на голове непонятно что, как пугало что ли? Тогда не должно быть единой одежды, ничего.

Второй, признаться, вызывает оторопь.

- Это маленький город. Были моменты, когда приходили мужчины из соседних домов. В прошлом году такую «засаду» на меня устроили: «Что вы (представителей нетрадиционной ориентации – прим.ред.) здесь выращиваете?» - вспоминает директор. - Этакая «нравственность» города. Вернулась я в школу, говорю: мы отвечаем за детей, давайте их оградим от такого.

После того, как приняли новые правила, многие ученики "перекрасились".Фото: Ольга АДЛЕР

Оградили. Школьники перекрасились. Большинство, но только не Петр:

- Мама и папа говорят, будем бороться. Даже дедушка, он за меня. Тренер, друзья, много кто. Пока стричься не буду.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

ОТСТРАНИТЬ НИКТО НЕ МОЖЕТ

Юлия Крюкова, пресс-секретарь администрации:

- Со 2 сентября текущего года в этой школе вступило в силу положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся. Там действительно содержится такой пункт, в котором указано, что школьникам запрещено носить экстравагантные стрижки и красить волосы в яркие цвета. Педагог сочла стрижку экстравагантной и сделала мальчику замечание. По этому поводу родители обратились в школу с письменным заявлением дать объяснение по факту. Однако появившаяся информация о том, что ребенка отстранили от занятий в связи с этой стрижкой и предложили перейти на домашнее обучение, не соответствует действительности. Ребенка никто не может за внешний вид отстранить от занятий, это не предусмотрено законом об образовании. Мальчик будет точно также ходить в школу и учиться. Школа, в свою очередь, должна будет провести проверку по обращению, оставленному родителями, и дать письменный ответ.

МНЕНИЕ «ЗА»

Светлана Ромащенко, директор Мариинской женской гимназии-интерната

- Однозначно: люди должны соответствовать каким-то приличиям, правилам внутренней культуры.

В нашей гимназии, например, для девочек принята форма (она не просто дисциплинирует, к чему-то обязывает, но и стирает размеры родительского кошелька). С этой стороны мы приветствуем.

Люди должны соблюдать элементарные правила приличия. Здесь я стороне тех, кто не то, чтобы осудил, а хотя бы советует, чтобы одежда/прическа соответствовала тому месту, куда они приходят.

(*Имя ребенка изменено - согласно требованиям законодательства).