Следственный комитет РФ взял на контроль расследование смерти 16-летней модели из Красноярска в Турции

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследования уголовного дела по факту смерти 16-летней жительницы Красноярска. По предварительным данным, в июле этого года девушка была госпитализирована в медицинское учреждение Турции, где скончалась через несколько часов. В настоящее время назначены и проводятся экспертизы для установления точной причины смерти.

Также под особым контролем гибель 12-летней девочки из Санкт-Петербурга. 18 августа в одном из отелей Бодрума девочка утонула, когда купалась в бассейне. Ее рука попала в систему фильтрации, самостоятельно высвободиться девочка не смогла. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли.

Помимо этого, Александр Бастрыкин поручил провести проверку и всесторонне разобраться в обстоятельствах гибели после получения травм на территории Турецкой Республики 19-летней жительницы Москвы и малолетней девочки 2013 года рождения.

В ходе следствия будут проверены все обстоятельства причинения вреда здоровью и гибели российских граждан, сообщили в пресс-службе следкома.

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