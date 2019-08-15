МЧС: леса на севере Красноярского края потушены

Накануне в ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили о ликвидации лесных пожаров в Богучанском районе. Напомним, этот район долгое время был одним из самых «горящих».

- По оперативным данным, все пожары в Богучанском районе ликвидированы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

На борьбу с огнем, напомним, в районе ежесуточно выходило порядка 1000 человек, огонь тушили с воздуха силами авиации. Спасатели говорят, что в случае, если огонь вновь будет угрожать жилью, готовы будут вернуться к тушению лесных пожаров.

По данным Лесопожарного центра на 15 августа в Красноярском крае горит 1 миллион 133 тысячи 984 гектара леса. Большая часть пожаров находится в зонах контроля – 1 миллион 125 тысяч 301 гектар. За сутки лесным пожарным удалось ликвидировать 17 пожаров.

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Тушить или не тушить: пять важных вопросов о лесных пожарах на примере Красноярского края

На помощь краю пришло несколько регионов страны, в воздух подняли авиацию - военную и МЧС. Когда огонь отступил, и оперативные данные лесопожарного центра перестали напоминать сводки с фронта, пытаемся ответить на пять «наивных вопросов» о том, надо ли было тушить пожары раньше – да, нет, почему (подробности).

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«Качели», иначе не скажешь: только-только пожары в Красноярском крае пошли на спад, как огонь снова разгорелся. Если 2 августа горело 1 112 223 гектаров тайги, 8 августа – 856 718, то к пятнице 9 августа - 962 863 гектаров, - площадь снова приближается к миллиону (подробности).