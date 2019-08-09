«Пожар скрывает все»: кто и зачем поджигает леса в Сибири

31 июля на экстренном совещании в Красноярске премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал, в числе прочего, поручения проверить версию об умышленных поджогах леса в Сибири с целью скрыть незаконные вырубки.

6 августа Генпрокуратура заявила о выявленных фактах намеренных поджогов (в Иркутской области).

На сегодняший день площадь лесных пожаров в Красноярском крае составляет 962 863 га

А накануне, 8 августа, уже красноярский Михаил Савчин сделал заявление: в Красноярском крае заведено 15 уголовных дел по незаконным вырубкам леса. Один из ярких примеров – в Абанском районе лесничество выдало предпринимателям разрешение на вырубку 60 гектаров сгоревшего леса. Правда, на поверку оказалось, что следов пожара там и в помине нет!

Фото: Авиалесохрана

Разрешение на вырубку могут выдать на любой участок

Кто им как выдает разрешение на вырубку леса? Кто и зачем поджигает? Об этом мы поговорили с человеком, знающем все не понаслышке. Николай Панфилов – бывший лесник, отработавший в этой должности 23 года в одном из самых отдаленных таежных районов Красноярского края – Дзержинском. (За него можем, что говорится, поручиться лично – он родной дядя одной из сотрудниц «красноярской «Комсомолки»). Называть свою фамилию не боится – говорит, ему скрываться нечего. Пять лет назад был вынужден уволиться. Говорит, додавили: слишком принципиальный. Отстаивал лес, а однажды, во время прилета в Дзержинский район бывшего министра лесного хозяйства края Елены Вавиловой, нажаловался ей напрямую на предпринимателя, которому выдали незаконное разрешение, - и рубку запретили.

Николай ПанфиловФото: Мария ЛЕНЦ

- Я работал в Дзержинском лесхозе, нас было несколько лесников, за каждым закреплена своя территория, - рассказывает Николай Борисович. – И мы знали все: даже кто где черенки или веники заготавливать едет. А сейчас на весь район лесник остался один, всех сократили. Остались только директор, замдиректора, механик и шофера. И сейчас они не знают порой, кто и где у них что рубит.

Раньше раз в 10 лет делали лесоустройство. Выезжали на места, фиксировали плотность деревьев, виды: сосна, береза, кедр. И на основании кассационной книги выдавались разрешения на рубку. Сейчас из космоса сфотографировали, - вроде бы есть такие и такие деревья. А бумагу могут сделать любую.

Заготовка леса в Богучанском районе. Зима 2019Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вот пример. У нас предприниматель, занимается лесозаготовкой, Григорьев. Отвел себе лес, а поехал - по кассационной книге он не подходит. Лес молодой, его нельзя рубить. Тогда он едет в Красноярск, в лесоустройство, - организация, которая выдает документы, - и приезжает оттуда с бумагами, что лес подходит. Можно рубить. И лесхоз дает добро.

Лес на лесосибирском ЛДКФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Так же кедровые выдела. Если растет более двух кедров на квартал, рубить лес нельзя. А в Красноярске делают документы, что кедрач не существует. Или его 1 единица на квартал.

По ручьям у нас – сплошной кедрач. А по документам его «раскидывают» на всю территорию, и пилят.

Заготовка лесаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У нас такое было, директор нашего лесничества велел «раскидывать» кедрач. Я спорил: а зачем его раскидывать, я говорю, давайте выделим его отдельно, остальное пусть рубят.

А предпринимателю того не надо: говорит а зачем мне тогда этот лес там один березняк. Варварски рубят.

Есть у нас 89 квартал, там кедрач, но в болоте. Он гнилой, но все равно плодоносил бы бог знает сколько лет. Его повалили все равно и бросили.

А березняк, который там же отвели, по сегодняшний день растет.

Фото: Авиалесохрана

Жечь лес заставляли

Что касается поджогов, у нас бывший директор межхозяйственного лесхоза заставлял прямо лесников поджигать. А что делать? Как вы думаете – если вам сказала допустим ваш начальник не пойду, выгоняйте, да? Под видом противопожарного отжига, но после 1 мая, - когда он вообще уже запрещен. Потому что он сам заготавливал лес возле озера Тарайского. Там весь бор кедровый вырезали и сожгли. Нету там сейчас ни бора, ничего.

Самолет Бе-200ЧС. Именно такие задействованы в тушении пожаров в СибириФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И не только жгут, чтобы скрыть порубки. Лес, допустим, хороший, но его надо поджечь. Зачем? Горелый лес дешевле выделяется на рубку. Раньше сосна, даже если синева есть, идет в дрова. А сейчас и горелый лес - на пиломатериалы. Подожгли, купили за копейки, и пилят то же самое пиломатериал. Та же сосна она снаружи обуглена, а внутри хорошая, чистая, белая. Продать ее дорого можно.

Пожар скрывает все. А вы говорите...

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