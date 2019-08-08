Тушить или не тушить: пять важных вопросов о лесных пожарах на примере Красноярского края

Площадь лесных пожаров, бушующих на территории Красноярского края, начала снижаться. В пятницу 2 августа горело 1 112 223 гектаров, в четверг, 8 августа – уже 856 718. На помощь краю пришло несколько регионов страны, в воздух подняли авиацию - военную и МЧС. Когда огонь отступил, и оперативные данные лесопожарного центра перестали напоминать сводки с фронта, пытаемся ответить на пять «наивных (скандальных) вопросов» о том, надо ли было тушить пожары раньше – да, нет, почему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724524" frameborder="0"></iframe> МЧС показали, как тушат пожары в Сибири.

1. Из-за чего загорелась Сибирская тайга?

Из-за чего загорелась сибирская тайга? Традиционная самая распространенная причина – сухие грозы (это точно такая же гроза с громом и молнией, но без дождя: он идет, но не долетает до земли, испаряясь из-за жары).

Часть леса могли и поджечь, - чтобы скрыть незаконные вырубки, - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании в Красноярске обратился к Генпрокуратуре, СК и МВД с просьбой проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири. Позже представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что ведомство выявило факты намеренного поджога лесов в Иркутской области.

Третья возможная причина – поджоги случайные, к примеру, если жгут сухую траву и мусор.

- В крае в этом году таких случаев было 12, это относительно немного и выгорели небольшие площади. Виновник установлен только в одном случае, - прокомментировала Ольга Гайдук, представитель красноярской краевой прокуратуры. - Житель Ермаковского района отправился в лес, в трех километрах от поселка развел костер и не затушил его. Сгорело 23 гектара леса. Дело уже ушло в суд, виновнику грозит до трех лет колонии или штраф до 400 000 рублей.

2. Надо ли тушить в труднодоступных зонах?

- Это такое природное явление, - откровенное, хоть и не популярное мнение высказал красноярский губернатор Александр Усс. - Это не решает никаких проблем. И это огромные затраты.

Но специалисты поддерживают: горит обычно больной лес, тайга восстановится, и будет более здоровой. В Сибири, к слову, в 1993 году ученые восьми стран провели эксперимент, выжгли целый остров посреди Енисея. За 20 лет, к 2013 (была экспедиция) там выросли молодые деревья, сейчас уже стоит «уверенный» сосновый бор.

Фото: Лесопожарный центр

Роман Котельников, директор красноярсокго Центра лесной пирологии:

- В условиях ограниченных ресурсов, как было на начальном этапе тушения, важно грамотно перераспределять силы – определять опасные с точки зрения инфраструктуры и в первую очередь на них забрасывать людей. Затраты и риски, которые будут понесены при тушении труднодоступных пожаров, существенно больше, чем прямой ущерб от них. Для этого есть профессионалы, которые определяют приоритетность тушения. И рассуждать об этом должны только профессионалы.

3. Насколько эффективно тушить лес с помощью самолетов и вертолетов, а в труднодоступных зонах без них никак?

Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России – принимает на борт в резервуары до 12 тонн воды.

Способен заправиться на лету с водоема, необходимо 2 километра ровной поверхности (в крае этим условиям отвечают только два водохранилища, - Красноярское и Богучанское).

12 тонн хватает, чтобы пролить полосу длинной 200 метров шириной до 15 метров.

Считается, что оптимальная эффективность использования самолета на удалении «пожар-вода» - 60 километров.

От 150 и более километров - уже много.

От ближайшего, Богучанского водохранилища до горящей сейчас Эвенкии – 600 километров «по прямой»

*Самолет Ил-76 Минобороны РФ – способен сбрасывать по 42 тонны воды. Заправка производится только на земле, на аэродроме.

Вертолет Ми-8 с подвесным резервуаром: объем слива – до 5 тонн воды, заправляется с водоема – реки или озера.

4. Каковы затраты на тушение и ущерб от сгоревшего леса?

В 2019 году красноярская комиссия по ЧС приняла решения о прекращении работ по тушению 347 лесных пожаров. Подсчитано что затраты на их тушение составили 1,3 миллиарда при прогнозируемом ущербе лесному фонду в 60 миллионов рублей.

Фото: Лесопожарный центр

5. В этом году горит сильнее, чем в предыдущем, или нет?

Российское отделение Greenpeace выпустило онлайн-сервис, с помощью которого можно сравнить количество термоточек за 2001-2019 годы с предыдущими годами (или средним значением за несколько лет) по всей России или в отдельных регионах. Словами специалистов Greenpeace, количество так называемых термоточек (температурных аномалий, регистрируемых с космоса) варьируется в пределах нескольких тысяч. Но, Greenpeace ссылается на данные из космоса, - фиксированное повышение температуры в конкретном месте. Абстрактное понятие. Гринпис считает термоточки, при этом «может гореть «три сосны». При этом площадь пожаров – совершенно другая единица измерения. Связывать количество термоточек с площадью пожаров будет некорректно.

Приведем статистику. Для удобства – на конкретно взятую дату – 5 августа:

- 2019 год – 124 лесных пожара на площади 781 779 гектаров

- 2018 год – 72 и 623 977 соответственно

- 2017 год – 103 и 64 670

- 2015 год – 104 и 950 623 гектаров.

«Хайпанул» даже Ди Каприо

История с сибирскими пожарами, помимо всей серьезности ситуации вышла, безусловно, яркая. По ним флешмобом «прошлись» знаменитости. Василий Вакуленко (Баста), музыкант: «Пожалуйста, не проходите мимо». Сергей Зверев, стилист: «Помогите спасти Сибирь от огня и дыма!». Илья Соболев, шоумен: «Непонятно, будут ли потом функционировать легкие у людей?!». Мария Кожевникова, актриса: «Горит уже более 2,3 миллиона гектаров, просто вдумайтесь в эти цифры!», и так далее. «Хайпанул» даже Леонардо Ди Каприо. Его перепост с видео сибирских пожаров собрал 2 007 408 просмотров.

leonardodicaprio The Arctic Circle is suffering from an unprecedented number of wildfires...

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