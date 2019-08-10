«Ушат грязи вместо благодарности»: в МЧС объяснили, почему во время тушения тайги пилоты сливают воду в реку

«Дергаешь хариуса на Красеньком, рядом с п. Мотыгино, а тут раз - из-за скалы Гребень заходят три вертолета ВВС России и топят прямо на нас. Потом так красиво расходятся над головой - и дальше по руслу Ангары. Это так пожары тушат? (Ждем истребителей и боевые батискафы)».

Этот комментарий с соответствующими фотографиями появился в соцсетях еще 3 августа. Но особого внимания не привлек. Под ним лишь пара едких высказываний.

В Мотыгинском районе пилоты сделали слив воды в реку Фото: соцсети

Куда больший ажиотаж произвел другой пост. Его выложил также житель Красноярского края, да еще и подкрепил видео. Дело было в Богучанском районе, где на протяжении почти всего лета ведется ожесточенная борьба с лесными пожарами. И вот местные жители заметили, как вертолет зачерпывает воду из Ангары. Зрелище необычное и интересное. Решили зафиксировать на камеру. Но воздушное судно, пролетев небольшое расстояние, сбрасывает ее обратно в реку. И тут понеслось:

«… МЧС в Богучанах тушит водой воду, - тупо летают вертолеты, черпают воду и выливают обратно в реку».

Лесные пожары – одна из самых больных тем в Сибири. Поэтому опубликованный ролик тут же стал вирусным. Посыпались громкие заголовки и версии случившегося. Например, что пилоту проще «накрутить» счетчик, чем сбрасывать воду на пылающие леса. Мол, летчики «тушат воду», хотя должны тушить горящий лес. Упомянули и план, который «измеряется в кубометрах воды, вылитой на горящий объект».

Для сотрудников МЧС подобные предположения обидны вдвойне и втройне. Ведь сотрудники, задействованные на тушение лесных пожаров, едва ли не каждый день рискую жизнями. За каждый гектар тайги ведется настоящая борьба с земли и воздуха. А тут такое! Поэтому решили не молчать. Попытались связаться с автором скандального видеоролика. Но безрезультатно. Мужчина не хотел ничего слышать. Тогда решили рассказать всем непонятливым о тонкостях своей работы.

- Вот так рождаются фейки! – констатировали в пресс-службе ГУ МЧС по краю этот скандал, а после добавили: - На самом деле, на ролике - запись подготовки экипажей вертолетов к работе с ВСУ (водосливным устройством). Если говорить просто, то ВСУ - это огромное резиновое ведро, вмещающее 5 ТОНН воды. Им зачерпывают воду из реки, а затем, открывая нижний клапан, сливают в нужной точке. Перед КАЖДЫМ полетом экипаж должен проверить правильность его закрепления, а также работу слива. Конечно же, видео тут же разлетелось по соцсетям. В итоге, вместо благодарности за свою работу, летчики получили ушат грязи.

Для подкрепления своих слов сотрудники ведомства выложили работу вертолета МЧС России с водосливным устройством. Чтобы люди посмотрели сами, как происходит забор и слив воды. Посмотрели. Увидели. Прониклись. Зауважали.

Тушат лес с вертолета в Красноярском крае .ГУ МЧС по краю

И вот что сейчас пишут в соцсетях:

«Летчики МЧС - мастера высочайшего класса! Попробуй, полетай, когда где-то там внизу висит ведро на веревочке весом 5 тонн! Которое мало того, что может раскачиваться, так еще и задеть что-нибудь может. И нужно не просто лететь, а точно сбросить эту воду на очаг. Восхищаюсь!».

«Не менее сложно удержать машину при сбросе воды, резкое изменение веса для вертолета очень сильно влияет на стабильность машины».

Летчики МЧС - мастера высочайшего класса Фото: Виктор ЧАВАЙН

По данным Лесопожарного центра (10 августа, 17.30 часов) в Красноярском крае зарегистрировано:

- 148 лесных пожаров на площади 1081708 гектаров;

- в том числе в зоне контроля 103 пожара на площади 1058227 гектар;

- действует 131 лесных пожара на площади 1079125 гектаров;

- в зоне контроля 91 возгорание на площади 1055767 гектар;

- из них локализовано 8 лесных пожаров на площади 643 гектара;

- ликвидировано – 17 пожаров на площади 2583 гектара.

В том числе обнаружен еще один пожар на площади 3 гектара.

За каждый кусочек леса ведется ежедневная борьба Фото: правительство края

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, на протяжении последних суток в Красноярском крае работали два самолета Бе-200ЧС (38 сливов, сброшено 456 тонн воды) и два вертолета Ми-8 (31 слив, сброшено 155 тонн воды).

В целом по Сибири для защиты населенных пунктов от лесных пожаров привлечены наземные аэромобильные группировки - около 700 человек и 40 единиц техники. В боевой готовности аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по субъектам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

Борьба с огнем продолжается!

Пилоты сбрасывают воду точно в цель Фото: Виктор ЧАВАЙН

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