«Шли гуськом, завернутые в одеялки»: работницам детсада вручили медали за спасение детей в Каменке

...9 августа красноярские журналисты должны были снимать торжественное награждение заведующей детским садиком Каменки Анастасии Витальевны Русских, и воспитательницы Елены Леонидовны Попадык. Но не случилось. Утром всех расстроила пресс-служба МЧС края: ребята, простите-поймите! Они как узнали, что будут журналисты, сразу наотрез. Какие мы герои, не надо нас снимать! До того перепугались, что едва не отказались ехать на награждение в главк в Красноярск. В общем, мы сами сделаем для вас пару фото. Проявим понимание?

Напомним, 5 августа около 17.30 произошел взрыв на складах воинской части поселка Каменка в Ачинском районе Красноярского края. Столб огня и дыма был виден за много километров, а грохотало страшно.

В детском саду шел к концу обычный день. Когда начали рваться снаряды, заведующая Анастасия Русских была на выезде.

Осколки снарядов в Каменке Фото: Диана ИВАНОВА

- Родители поприбегали кто мог, расхватали несколько детей, - рассказывает Елена Попадык. – А многие далеко, не в Каменке же работают, плюс, как мы потом узнали, все трассы к нам перекрыли. Да и не пустили бы уже никого в поселок, в зону огня, в которой мы оказались. У меня в группе было около 15 малышей. Что делать? Позвонила заведующей. Она стала диктовать, что делать, как поступить, это мне очень помогло, мы совсем растерялись. По совету Анастасии Витальевны увела их в спортзал, накрыла матрацами. Они ревут! Я говорю – давайте играть в войну. Чтобы, как будто это понарошку.

- Мы поняли, что ситуация лучше не станет, - рассказывает Анастасия Русских. – Весь поселок уже убежал. Сказала воспитательнице, что надо выбираться.

Каждого ребенка Елена завернула с головой в одеяло. И пошли через лес (решили, так безопаснее), в сторону трассы...

Как шли, Елена боится даже вспоминать. Все грохотало, над частью один за другим взлетали в небо огненные «грибы».

Эвакуация жителей Фото: Диана ИВАНОВА

- Хочу сказать что наши детки – умнчики, - говорит Анастасия. - Бывает, на прогулке их не соберешь. Три годика, пять лет, - малыши, а тут все поняли, словно взрослые. Шли быстро, послушно, друг за другом, не отставая. Мы видели, как им страшно. Как хочется спрятаться куда-нибудь, забиться. Но они все равно пересиливали себя и шагали вперед.

У Елены, - мы узнали, в это время оставался дома, в Каменке, собственный ребенок, школьник.

- Сердце болело, как он там, - признается Елена. – Но что я могла сделать? Этих детей не бросишь, домой не побежишь. Только и звонила ему, спрашивала, как ты там? Молилась, чтобы стены выдержали. Он успокаивал – мама, все хорошо. Не переживай...

Так, все вместе и дошли до трассы, а там уже – пост со спасателями, военными, врачами, МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724385" frameborder="0"></iframe> Деревня Каменка после взрыва на военном складе.

Заведующая, которая по делам выезжала из Каменки, ждала «своих» на машине здесь же. Обе, - и она, и Елена, поняв, что в безопасности, от пережитого стресса разревелись. Ребятишек сразу увезли в безопасное место, нашли всех родителей. Елена бросилась обратно, домой. К счастью и она, и ее сын в полном порядке.

Женщинам вручили медали «За спасение погибавших».

(От редакции: в садике был еще один воспитатель, Олеся Покатилова. В ее группе уже разобрали почти всех малышей, оставался только собственный ребенок и один мальчик. Они решили попытаться дождаться и его родителей, была очень большая вероятность, что они вот-вот придут. Мы подробно об этом рассказывали в материале: «дети спрятались в шкафчиках и дрожали от страха». Олесю и детей спас военный – вскоре увез на своей машине в безопасное место).

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