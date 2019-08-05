Пиротехники о взрыве на военном складе в Красноярском крае: «Даже фейерверки потушить крайне сложно, а тут – снаряды»

Пока еще о причинах и последствиях ЧП в поселке Каменка в Ачинском районе Красноярского края говорить не приходится. Напомним, в 17 часов по местному времени начался пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа.

Фото: соцсети

К полуночи взрывы продолжают грохотать. Те, кто пытается сейчас остановить огонь, рискуют жизнью в прямом смысле слова. Но и пустить все на самотек нельзя: в возможной зоне поражения населенные пункты с 6 000 человек, в 10 километрах крупный город с двумя стратегическими предприятиями – Ачинским глиноземным комбинатом 9который уже приостановил работу) и Ачинским НПЗ (нефтеперерабатывающий завод).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724200" frameborder="0"></iframe> Эвакуация в Ачинске. Видео: @krsk01.

В администрации города работает оперативный штаб, на место прилетел губернатор Красноярского края Александр Усс. Но, как передает прибывший в опасную зону корреспондент «Комсомольской правды – Красноярск» Надежда Ильченко, ощущение, что четкого понимания, как остановить распространение огня, нет. Впрочем, это подтвердил и сам губернатор, заявив, что специалисты не исключают – огонь может распространиться еще дальше.

Между тем, как вообще можно затушить горящие боеприпасы?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724189" frameborder="0"></iframe> Жители Ачинска покидают город.Надежда ИЛЬЧЕНКО

- Около 10 лет назад в Красноярске загорелся склад фейерверков, - вспоминает один из специалистов в области пожарной охраны. – Я сам принимал участие в его тушении. Хотя тушением это было назвать сложно – ничем потушить фейерверки нельзя. Мы залили какое-то количество пены, а потом, поскольку склад находился в бетонном боксе, все закрыли и они догорали там сами.

- Я тоже не представляю, как и чем это можно тушить, - говорит специалист в области организации масштабных пиротехнических шоу. – Температура горящего фейерверка – 3 000 градусов. Так у фейерверков нет разрушающей силы. Очень надеюсь, что больше никто не пострадает, тоже с тревогой наблюдаем за всей этой ситуацией, сочувствуем людям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724150" frameborder="0"></iframe> Пробки на дорогах в Ачинске. Видео: instagram.com/_alina.dino_.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Тем временем, энергетики компании «Россети Сибирь» усилили группировку сил и средств на территории района. В связи с чрезвычайной ситуацией туда направлены передвижные дизельные генераторы:

- Для резервирования энергоснабжения социально значимых объектов в Ачинск направлены пять передвижных дизельных электрогенераторов общей мощностью 600 кВт., - сообщили в кампании. - Кроме того, энергетиками Россети Сибирь организован учащённый мониторинг оперативной обстановки в районе.

На территории Красноярского края специалистами компании «Россети Сибирь» введён режим повышенной готовности. На текущий момент (23:00 местного времени) ограничений электроснабжения на сетях Россети Сибирь нет, все потребители запитаны.

Фото: соцсети

В круглосуточном режиме в Россети Сибирь продолжает работать единый call-центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.

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Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»

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