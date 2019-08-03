2019-08-03T14:37:06+03:00
Происшествия

В Красноярском крае вручную потушили пожар на месте падения Тунгусского метеорита

Пожарных забросили в непроходимую тайгу на вертолете
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае вручную потушили пожар на месте падения Тунгусского метеорита. Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»В Красноярском крае вручную потушили пожар на месте падения Тунгусского метеорита. Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»
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В Красноярском крае авиапожарные ФБУ «Авиалесоохрана» потушили пожар на месте падения Тунгусского метеорита. Работать пришлось в труднодоступной местности в массиве заповедника «Тунгусский». Поскольку на наземной технике туда не добраться, а на дорогу пешком уйдет слишком много драгоценного времени, отряд авиапожарных в составе 80 человек доставили к месту тушения на вертолете Ми-8.

- Лесной пожар на непроходимой территории заповедника возник из-за сухой грозы. Дорог в месте возгорания нет, лесопожарную технику доставить не представлялось невозможным. По поручению Минприроды России и решению оперативного штаба Рослесхоза в помощь особо охраняемой природной территории на тушение пожара были направлены 80 авиапожарных, - прокомментировали в «Авиалесоохране».

Пожарные прокладывали заградительные полосы, разбирали лесные завалы, тушили огонь – все вручную. В конце июля распространение огня было остановлено на площади 1570 гектаров. И еще несколько дней ушло на то, чтобы окончательно его ликвидировать и убедиться, что леса на этом месте не вспыхнут вновь.

Помощь наземным группировкам с воздуха оказывают самолеты Ил-76 Минобороны РФ. Фото: пресс-служба правительства края

Помощь наземным группировкам с воздуха оказывают самолеты Ил-76 Минобороны РФ. Фото: пресс-служба правительства края

Добавим, что сегодня, 3 августа, губернатор Красноярского края Александр Усс вместе с начальником ГУ МЧС по краю Игорем Лисиным вылетели в Эвенкию на самолете Ил-76 Минобороны России. На месте они ознакомятся с текущей ситуацией. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что на сегодняшний день для борьбы с лесными пожарами в крае сформирована масштабная группировка сил и средств, включающая более 900 человек и около 100 единиц техники. Помощь наземным группировкам с воздуха оказывают самолеты Ил-76 Минобороны РФ, самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8 МЧС России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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