2019-08-05T11:45:45+03:00
Происшествия

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае снизилась за сутки на 35 тысяч гектаров

В Богучанском районе борьбу с огнем ведут МЧС и военные
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае снизилась за сутки на 35 тысяч гектаров. Фото: АвиалесоохранаПлощадь лесных пожаров в Красноярском крае снизилась за сутки на 35 тысяч гектаров. Фото: Авиалесоохрана
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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае снизилась за сутки более чем на 35 тысяч гектаров. 2 августа горело 1 112 223,8 гектара. Согласно оперативной сводке краевого Лесопожарного центра на утро 3 августа:

- зарегистрировано пожаров – 135 на площади 1 076 683 гектаров;

- в том числе в зоне контроля – 101 на площади 1 064 642 гектаров;

- действует пожаров - 135 на площади 1 076 683 гектаров;

- в том числе в зоне контроля – 101 на 1 064 642 гектаров;

- из них локализовано - 11 пожаров, общая площадь 2 971 гектаров;

- ликвидировано пожаров – 0;

- обнаружено новых – 0.

Добавим, что в настоящее время на борьбе с лесными пожарами заняты силы МЧС и министерства обороны. Они в прямом смысле спасают Богучанский район, где огонь вплотную подступает к населенным пунктам.

Накануне стало известно, что следком возбудил уголовное дело по факту халатности в отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края. В ведомстве прошли обыски. Также управление СК России направило в Красноярский край, Якутию, Иркутску область и Бурятию группу следователей для того, чтобы установить обстоятельства, повлекшие распространение лесных пожаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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