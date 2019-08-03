Площадь лесных пожаров в Красноярском крае снизилась за сутки на 35 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае снизилась за сутки более чем на 35 тысяч гектаров. 2 августа горело 1 112 223,8 гектара. Согласно оперативной сводке краевого Лесопожарного центра на утро 3 августа:

- зарегистрировано пожаров – 135 на площади 1 076 683 гектаров;

- в том числе в зоне контроля – 101 на площади 1 064 642 гектаров;

- действует пожаров - 135 на площади 1 076 683 гектаров;

- в том числе в зоне контроля – 101 на 1 064 642 гектаров;

- из них локализовано - 11 пожаров, общая площадь 2 971 гектаров;

- ликвидировано пожаров – 0;

- обнаружено новых – 0.

Добавим, что в настоящее время на борьбе с лесными пожарами заняты силы МЧС и министерства обороны. Они в прямом смысле спасают Богучанский район, где огонь вплотную подступает к населенным пунктам.

Накануне стало известно, что следком возбудил уголовное дело по факту халатности в отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края. В ведомстве прошли обыски. Также управление СК России направило в Красноярский край, Якутию, Иркутску область и Бурятию группу следователей для того, чтобы установить обстоятельства, повлекшие распространение лесных пожаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Регионы не смогли принять мер. МЧС России назвало причину распространения лесных пожаров в Сибири

МЧС России обвинило власти регионов в распространениипожаров по территории Сибири. Замначальника центра «Антистихия» Сергей Абанин заявил, что на местах недостаточно серьезно организовали работу по недопущению возгораний и своевременному тушению огня (подробности).

«Задача - потушить за пять дней!»: в Красноярском крае для борьбы с лесными пожарами подняли в воздух военную авиацию и МЧС

Сибирь горит третью неделю. Дым от пожаров накрыл не только регионы-соседей, но и добрался до Аляски. И если еще несколько дней назад говорили: тушить пожары в труднодоступных зонах тяжело, затратно, бессмысленно, то сегодня уже звучит совсем другое: огонь надо останавливать любыми силами и средствами. Но ситуация все тяжелее (подробности).

Только мертвые деревья и пепел: побывавшие на месте лесного пожара в Красноярском крае показали последствия огня

Там, где еще несколько недель назад шумел крепкий и молодой 30-летний хвойный лес, сейчас стоят скелеты мертвых деревьев, обугленные и черные, как в фильме ужаса. Если повезет – они вскоре разрушатся, природа возьмет свое и на этом месте через много-много лет вновь появится новый лес. (Подробности)