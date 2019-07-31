Только мертвые деревья и пепел: побывавшие на месте лесного пожара в Красноярском крае показали последствия огня

Там, где еще несколько недель назад шумел крепкий и молодой 30-летний хвойный лес, сейчас стоят скелеты мертвых деревьев, обугленные и черные, как в фильме ужаса. Если повезет – они вскоре разрушатся, природа возьмет свое и на этом месте через много-много лет вновь появится новый лес.

Если не повезет, эти самые обгоревшие останки вновь вспыхнут от малейшей искры или молнии – ведь они уже высушенные огнем насквозь, от макушек до самых корней. Кое-где из обуглившихся куч, из пепла, до сих пор пробивается дымок – последствия бушевавшей здесь стихии. А по обочинам дорог лежат головешки – так выглядят штабеля сгоревшего леса. По самым скромным подсчетам на небольшой поляне вдоль дороги сгорели 30 миллионов рублей.

По скромным подсчетам здесь сгорели 30 миллионов рублей. Фото: Алексей Борисевич

Таким увидел места пожаров в Богучанском районе технический директор НТЦ «Космические решения» Алексей Борисевич (компания разрабатывает и внедряет сервисы, позволяющие на основе полученных из космоса данных обрабатывать данные о лесопожарной обстановке). Накануне вернулся из своей поездки на север края. И поделился своими впечатлениями:

- Грустно смотреть на сгоревший мост через речку Мадашен, бывшую экономическую артерию, связывавшую два берега. По мосту много лет ездили люди, заготовляли и возили лес. Это был смысл их жизни. Теперь этой связи нет.

А это разрушенный мост через речку Мадашен. Фото: Алексей Борисевич

Единственное, что радует – зеленые веточки лиственницы, она считается самым устойчивым к пожарам деревом в Сибири. Но и для нее этот пожар не пройдет даром: серьезные повреждения останутся в стволе.

Молодая лиственница. Фото: Алексей Борисевич

Борьба с лесными пожарами на территории РоссииФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Территории, охваченные лесными пожарамиФото: Наиль ВАЛИУЛИН

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