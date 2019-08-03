Губернатор Красноярского края и глава краевого МЧС вылетели в Эвенкию

Губернатор Красноярского края Александр Усс вместе с начальником ГУ МЧС по краю Игорем Лисиным вылетели в Эвенкию, к месту лесных пожаров, на самолете Ил-76 Минобороны России, сообщает пресс-служба регионального правительства. На месте они ознакомятся с текущей ситуацией.

Напомним, что сложная лесопожарная обстановка в Эвенкии, Богучанском и Кежемском районах сохраняется с конца июня. Причины – аномальная жара, сухие грозы и отсутствие осадков. Основная часть возгораний зафиксирована в отдаленных и труднодоступных территориях. На утро 3 августа по оперативным сводкам действовало 135 пожаров на площади 1 076 683 гектаров, в том числе в зоне контроля – 101 на площади 1 064 642 гектаров. Угрозы населенным пунктам они не представляют.

- Для борьбы с лесными пожарами в крае сформирована масштабная группировка сил и средств, включающая более 900 человек и около 100 единиц техники. Помощь наземным группировкам с воздуха оказывают самолеты Ил-76 Минобороны РФ, самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8 МЧС России, - сообщили в пресс-службе правительства края.

Авиация Минобороны России работала в Эвенкии и Абанском районе. Фото: пресс-служба правительства края

За минувшие сутки площадь лесных пожаров уменьшилась на 35 тысяч гектаров. Экипажи самолетов-амфибий Бе-200 осуществили 16 сливов по 10 тонн воды на очаги возгорания в Богучанском районе. Еще 2 вертолета 2 вертолета Ми-8 провели 32 слива по 3 тонны.

Авиация Минобороны России работала в Эвенкии и Абанском районе. В течение дня 10 самолетов Ил-76 сделали 26 сливов по 42 тонны за каждый раз. И 5 вертолетов Ми-8 произвели 58 сливов по 5 тонн.

- Силами авиации единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проводилась авиаразведка, передислокация и доставка лесопожарных формирований к месту возгораний, - добавили в правительстве региона.

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