Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту лесных пожаров в Красноярском крае в отношении должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства. Чиновников подозревают в халатности, в результате которой стихия вышла из-под контроля и повлекла за собой экологическую катастрофу – на территории края площадь лесных пожаров превысила миллион гектаров, а дым распространился на всю Сибирь.

- По предварительной версии следствия с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по краю.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установки круга лиц, при попустительстве которых все произошло. Будут назначены необходимые экспертизы. Пока что допрашиваются свидетели. Проходят обыски в министерстве лесного хозяйства, в региональном управлении МЧС России и КГАУ «Лесопожарный центр» - там изымаются документы для изучения.

Оперативная сводка на утро 2 августа: на территории края зарегистрировано 133 пожара общей площадью 1 113 857,2 гектара.

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